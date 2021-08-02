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Alanya'daki orman yangınları kontrol altına alınmaya çalışılıyor

02.08.2021 01:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzelbağ Mahallesi'nde kontrol altına alınan yangın tekrar başladı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, gündüz saatlerinde kontrol altına alınan Güzelbağ Mahallesi'ndeki orman yangını tekrar başladı.

Gündoğmuş'ta rüzgarın etkisiyle Güzelbağ ve Bayır mahalleleri ile Susuz Yaylası'nı etkileyen yangınla mücadele devam ediyor.

Havadan ve karadan müdahaleyle gündüz saatlerinde kontrol altına alınan Güzelbağ'daki orman yangını akşam saatlerinde tekrar başladı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yaptığı açıklamada, Güzelbağ'ın üst bölgelerinde, akşam saatlerinde yangının yerleşim yerlerine yaklaştığını söyledi.

Tehlike nedeniyle yeniden tahliye kararı verildiğini belirten Yücel, "Tahliye kararıyla evlerini boşaltmak zorunda kalan ve kalacak yeri olmayan vatandaşlar için Güney Hüddoğlu Düğün Salonu, Nebahat Şifa Öğrenci Yurdu ve Oba Kız Öğrenci Yurdunu hazırlattık. Vatandaşları, belediye otobüsleri, tır ve kamyonlarla riskli bölgeden uzaklaştırıyoruz. Ayrıca, yangın bölgesindeki tüm hayvanlar da belediye araçlarıyla güvenli alanlara taşınıyor." dedi.

Yücel, yangını söndürmek için ekiplerin bütün gün havadan ve karadan müdahalede bulunduğunu, ellerinden ne geliyorsa yapmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Büyük bir felaketle karşı karşıya olunduğunu vurgulayan Yücel, "Gündüz kontrol altına alınan yangın, akşam saatlerinde rüzgarın da etkisiyle yeniden büyüdü. Yangın bir türlü tam olarak söndürülemiyor. Can kaybı yaşanmaması için hem insanlarımızı hem de bölgedeki tüm hayvanları belediye araçlarımızla güvenli bölgeye taşımak zorunda kaldık." ifadelerini kullandı.

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