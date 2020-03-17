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Alanyalı öğrencilerden sağlık çalışanlarına videolu destek

ANTALYA HABERLERİ  | 17.03.2020 17:25 | Son Güncelleme

Korona virüsü salgını tüm dünya ve Türkiye’yi kasıp kavururken Antalya’nın Alanya ilçesinde ilkokul öğrencileri çektikleri videolarla korona virüsü vakalarında mesai gözetmeksizin çalışan sağlık çalışanlarına destek verdi.İlk olarak Çin’in Vuhan kentinde başlayan korona virüsü salgınında Türkiye’deki vaka sayısı 47’e çıktı.

Korona virüsü salgını tüm dünya ve Türkiye’yi kasıp kavururken Antalya’nın Alanya ilçesinde ilkokul öğrencileri çektikleri videolarla korona virüsü vakalarında mesai gözetmeksizin çalışan sağlık çalışanlarına destek verdi.
İlk olarak Çin’in Vuhan kentinde başlayan korona virüsü salgınında Türkiye’deki vaka sayısı 47’e çıktı. Başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında tüm sağlık çalışanları yoğun mesai harcarken Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’nde bulunan Kılıçarslan İlkokulu öğrencileri okulların tatil olması dolayısıyla evde çektikleri videolarla sağlık çalışanlarına destek verdi.
Fedakarca çalışan sağlık görevlilerinin yanlarında olduklarını hissetmeleri için böyle bir çalışma yaptıklarını söyleyen Mahmutlar Kılıçarslan İlkokulu Müdürü Fatma Ayan, “Ülkemiz zorlu bir dönemden geçiyor. Bu süreçte 24 saat boyunca çalışan sağlık personellerimize üzülüyoruz. Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca’yı televizyonda gördük, gerçekten üzüldük. Yorgunluk ve uykusuzluğu gözlerinden belli oluyordu. Bu hem beni hem öğrencilerimizi çok etkiledi. Öğrencilerimiz de bunun üzerine evlerinde sağlık çalışanlarına destek amacıyla video çekerek teşekkür mesajları verdiler. Öncelikle bakanımıza ve tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

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