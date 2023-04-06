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Alanya'nın coğrafi işaretli meyvesi yenidünyanda 3 bin ton rekolte bekleniyor

06.04.2023 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Alanya ilçesinde, bu yıl yaklaşık 3 bin ton rekolte beklenilen yenidünya meyvesinin hasadına havaların sıcak gitmesi dolayısıyla erken başlandı.

Bölgede Malta eriği veya muşmula olarak da bilinen yenidünya için 2018'de "Alanya yenidünyası" olarak coğraf işaret alındı. İlçede yetiştirilen ve hasadı 2 ay kadar süren yenidünyalar, kalitesine göre ayrıldıktan sonra iç piyasa için paketleniyor.

Alanya Hal Komisyoncuları Derneği Tropik Meyvelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hilmi Sevilgen, AA muhabirine, anavatanı Çin olan yenidünyanın ilçede neredeyse her evin bahçesinde bulunduğunu söyledi.

Yenidünyanın bu yıl havalar sıcak gittiği için erken olgunlaştığını belirten Sevilgen, bu nedene hasada 20-25 gün erken başlandığını ifade etti.

Sevilgen, yenidünyanın neredeyse meyve olarak rakibinin olmadığı bir dönemde hasadı yapıldığından üreticisine avantaj sağladığını vurguladı.

Alanya'da bu yıl 2 bin 100 dekar alandan 3 bin ton yenidünya toplanmasını beklediklerini kaydeden Sevilgen, ürünün kilogram fiyatının, kalitesine göre 15-30 lira olarak değiştiği bilgisini verdi.

Yaklaşık 30 dönüm alanda yenidünya yetiştiren çiftçi Mehmet Yoz ise yenidünyadan eskisi kadar ekonomik getiri elde edemediklerini ifade etti. Yoz, üreticilerin daha karlı olan avokado gibi meyvelere yöneldiğini dile getirdi.

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