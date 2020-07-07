Alanya’nın kurban satış noktasında hazırlıklar başladı

Alanya Belediyesi Kurban Bayramı öncesi Mamadı mevkiinde 20 dönüm araziye kurulacak Kurban Satış Noktası için çalışmalara başladı.

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Fığla Mahallesi Mamadı mevkii ile Büyükhasbahçe’ye bağlanan 30 metrelik yolda ve çevresinde kurban satış noktası için düzenleme çalışmalarına başladı. 20 dönüm arazi üzerine yapılacak çalışmanın, Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün çizgi ve yerleştirme çalışması için bu hafta sonuna kadar tamamlanacağı açıklandı.

100 metrekare satış alanı

Alanya Belediyesi’nin Mamadı mevkiine yapacağı Hayvan Satış Noktası’nda, 40 metrekarelik alanda küçükbaş ve 60 metrekarelik alanda ise büyükbaş olmak üzere toplam 100 metrekare alanda kurbanlık hayvan satışı yapılacak. 20 dönümlük arazi içerisinde sağlı-sollu yerleştirilecek satış noktalarının ortasından araç giriş-çıkışını rahatlatmak amacıyla mucur dökülerek yol düzenlemesi gerçekleştirilecek.

Başvurular 16 Temmuz’da başlıyor

Kurbanlık satmak isteyen üreticiler, Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne başvurularını, 16 Temmuz Perşembe gününden itibaren yapabilecek. Başvuru yapmayan ve Kurban Satış Yeri Tahsisi olmayanların, kurbanlık satışı için kurban satış noktasına girişlerine izin verilmeyeceği açıklandı.

