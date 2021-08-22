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Alanyaspor-Altay maçının ardından

22.08.2021 00:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli: - "Böyle zorlu deplasmanda 3 puanla dönmek bizim adımıza, camiamız adına gurur verici"

Süper Lig'in 2. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 mağlup eden Altay'ın teknik direktörü Mustafa Denizli, zorlu Alanya deplasmanından 3 puanla dönmenin kendileri için gurur ve mutluluk verici olduğunu söyledi.

Denizli, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, ilk deplasman maçını ligin güçlü ve son yılların dikkati çeken ekiplerinden Alanyaspor ile yaptıklarını belirtti.

Kazanabilecekleri bir deplasman maçına geldiklerini ifade eden Denizli, "İyi bir çizgi yakaladık. Oyunun ilk yarısında Efecan Karaca'nın pozisyonu kırmızı kartla neticelenince daha da rahat olduk ama bizim, rakibimizin 10 kişi kalmasıyla kendi içimizde yaşadığımız oyun anlayışı değişmez. Tabii ki güzel galibiyet oldu." dedi.

Denizli, maç içinde önemli olan final paslarını çok iyi kullanamadıklarını dile getirerek, "Hatta çıkışta çok pas hatası oldu. Hatalar yapacağız. 2 maçtır ciddi pozisyonlar ürettik. Bunu daha da geliştirip hatalarımızı biraz daha azaltmak istiyoruz. Böylece futbolseverler iyi bir Altay izleyecekler. Sonuç ne olursa olsun, bizim amacımız futbolu güzelleştirmek." diye konuştu.

Mustafa Denizli, bu kadronun bunu yavaş yavaş başaracağını düşündüğünü belirterek şunları kaydetti:

"Bu kadroda çok ciddi yeni transferler var. Onların uyum sürecini kısalttık. Onlar da saha içinde bunu gösteriyorlar. Böyle zorlu deplasmanda 3 puanla dönmek bizim adımıza, camiamız adına gurur verici."

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