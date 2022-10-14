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ALANYASPOR ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE! Alanyaspor Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

14.10.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanyaspor ile Antalyaspor, Süper Lig'in Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Alanya Oba Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen maçta, hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Birçok kişi karşılaşmaya saatler kala arama motorlarında "Alanyaspor Antalyaspor maçı canlı izle" konu başlığını sorguluyor. Peki, Alanyaspor Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALANYASPOR ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE! Alanyaspor Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Alanyaspor Antalyaspor maçı için heyecan dorukta. Sporseverler bu akşam oynanacak karşılaşma öncesi internette araştırma yapıyor. Peki, Alanyaspor Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Alanyaspor Antalyaspor maçı canlı yayın bilgisi...

ALANYASPOR ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Alanyaspor Antalyaspor maçı 14 Ekim 2022 Cuma günü saat 20.00'da başlayacak.

Alanyaspor Antalyaspor maçında hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Ata Yıldırım yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Auat Arslanboğa olacak.

Corendon Alanyaspor - Fraport TAV Antalyaspor Canlı Maç AnlatımıCorendon Alanyaspor - Fraport TAV Antalyaspor Canlı Maç Anlatımı


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