ALANYASPOR ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE! Alanyaspor Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Alanyaspor Antalyaspor maçı için heyecan dorukta. Sporseverler bu akşam oynanacak karşılaşma öncesi internette araştırma yapıyor. Peki, Alanyaspor Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Alanyaspor Antalyaspor maçı canlı yayın bilgisi...

ALANYASPOR ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Alanyaspor Antalyaspor maçı 14 Ekim 2022 Cuma günü saat 20.00'da başlayacak.

Alanyaspor Antalyaspor maçında hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Ata Yıldırım yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Auat Arslanboğa olacak.



