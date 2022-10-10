Alanyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 14 Ekim Cuma günü Fraport TAV Antalyaspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Francesco Farioli yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Atakaş Hatayspor maçında ilk 11'de oynayan futbolcuların, salonda yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

Diğer futbolcuların, ısınma ve top sürme çalışmasının ardından üçlü maçla antrenmanı tamamladığı belirtildi.

Alanyaspor, yarın yapacağı idmanla Antalyaspor müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.



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