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Alanyaspor-Beşiktaş maçının ardından

15.08.2022 01:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Corendon Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos: - "Oyunu 3-0'dan 3-3'e getirmek kolay değil"

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş ile 3-3 berabere kalan Corendon Alanyaspor'un teknik sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, mental ve taktik açıdan güzel bir reaksiyon gösterdiklerini belirterek "Oyunu 3-0'dan 3-3'e getirme kolay değil" dedi.

Mateos, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça iyi başlayamadıklarını söyledi. Maça hızlı başlamak istediklerini ancak erken gelen golün oyunun dinamiğini değiştirdiğini anlatan Mateos, "İlerleyen dakikalarda yediğimiz goller oyunu farklı noktaya getirdi. Bu dakikadan sonra sahada tamamen bir taktik savaşı vardı. Biz arkada dörtlüye dönerken, Beşiktaş bizden farklı bir taktikle oynadı. Daha sonra 10 kişi kaldılar. 10 kişi kaldıktan sonra 4-4-1 düzenini denediler. Biz farklı bir taktik değişikliğine gittik. Daha sonra 5-3-1 taktiğine döndüler. Biz de karşı bir hamle yaptık." diye konuştu.

Mateos, bugün sahada ilk defa Alanyaspor forması giyen oyuncularının olduğunu dile getirerek özellikle oyuna sonrada giren Lusamba ve Idrissa'nın tam olarak istediklerini sahada verebildikleri zaman çok farklı bir oyun düzenine sahip olacaklarını vurguladı.

Bugün iyi oynadıklarını ifade eden Mateos, sahada bir kişi fazla olduklarını ancak mental ve taktik açıdan güzel bir reaksiyon gösterdiklerine vurgu yaptı.

"Oyunu 3-0'dan 3-3'e getirmek kolay değil" diyen Mateos, "Bunu arkadaşlarımız başarabildiler. Bizler iyi futbol oynamaya çalışıyoruz. Taraftarlarımız buraya geldiklerinde güzel futbol izletmek istiyoruz. Tribünlerimizi sadece büyük takım maçlarında değil her maçta doldurmalarını istiyoruz. Bizler onların zevk alabileceği oyunu oynamaya çalışıyoruz." dedi.

Mateos, sürekli topa hakim bir takım olduklarını söyleyerek 10 kişi ile bu hava şartlarında oynamanın da kolay olmadığını sözlerine ekledi.

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