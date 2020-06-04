SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Aytemiz Alanyaspor
  4. Alanyaspor, Efkan Bekiroğlu'nu transfer etti

Alanyaspor, Efkan Bekiroğlu'nu transfer etti

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 04.06.2020 20:45 | Son Güncelleme

Aytemiz Alanyaspor, Almanya 3. Lig ekiplerinden 1860 Münih forması giyen Efkan Bekiroğlu'nu kadrosuna kattı. 24 yaşındaki orta saha oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyordu. Akdeniz ekibi, transfer için herhangi bir bedel ödemeyecek.

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Almanya 3. Lig takımı 1860 Münih’in 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Efkan Bekiroğlu’nu transfer etti.

BONSERVİS ÖDENMEYECEK

Alman ekibi gelişmeyi sosyal medya hesabından duyururken Alanyaspor, sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncu için bonservis bedeli ödemeyecek.

20 MAÇTA 6 GOL, 2 ASİST

Efkan Bekiroğlu bu sezon 1860 Münih formasıyla çıktığı 20 maçta 6 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

“ANA VATANIMDA FUTBOL OYNAMAK HAYALİMDİ”

Transfer sonrası kısa bir açıklama yapan 24 yaşındaki futbolcu, “Ana vatanımda futbol oynamak her zaman hayalimdi, bu nedenle bu mücadeleye atılmak istedim” ifadelerini kullandı. (Akşam)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Karar dün alınmıştı! Yeni dönem bugün başladı Karar dün alınmıştı! Yeni dönem bugün başladı
Erol Bulut'a yurt dışından talip varErol Bulut'a yurt dışından talip var
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bikinisiyle yakalandı! Kiloları olay oldu

Bikinisiyle yakalandı! Kiloları olay oldu

3 ismin milletvekillikleri düşürüldü

3 ismin milletvekillikleri düşürüldü

Eski Playboy yıldızı kulüp satın aldı!

Eski Playboy yıldızı kulüp satın aldı!

Süper Lig'de maçların saatleri değişti!

Süper Lig'de maçların saatleri değişti!

Ahmet Ağaoğlu'ndan Şampiyonlar Ligi sözleri

Ahmet Ağaoğlu'ndan Şampiyonlar Ligi sözleri

Erol Bulut'a yurt dışından talip var

Erol Bulut'a yurt dışından talip var

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Alanyaspor'da yüzler gülüyor

Alanyaspor'da yüzler gülüyor

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alanyaspor, Efkan Bekiroğlu'nu transfer etti

3. Lig'den Süper Lig'e transfer oldu!

Erol Bulut Dinamo Kiev'in radarına girdi

Erol Bulut'a yurt dışından talip var

Alanyaspor’da hem kutlama hem antrenman

Alanyaspor'da neşeli antrenman

Alanyaspor'un en güçlü gol kozu Papiss Cisse

Alanyaspor'un en güçlü kozu Cisse

Alanyaspor, Kostas Mitroglou'nun peşinde

G.Saray'ın eski yıldızı Süper Lig'e dönüyor!

Aytemiz Alanyaspor'da yüzler gülüyor

Alanyaspor'da yüzler gülüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.