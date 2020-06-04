Alanyaspor, Efkan Bekiroğlu'nu transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Almanya 3. Lig takımı 1860 Münih’in 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Efkan Bekiroğlu’nu transfer etti.
Alman ekibi gelişmeyi sosyal medya hesabından duyururken Alanyaspor, sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncu için bonservis bedeli ödemeyecek.
Efkan Bekiroğlu bu sezon 1860 Münih formasıyla çıktığı 20 maçta 6 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
Transfer sonrası kısa bir açıklama yapan 24 yaşındaki futbolcu, “Ana vatanımda futbol oynamak her zaman hayalimdi, bu nedenle bu mücadeleye atılmak istedim” ifadelerini kullandı. (Akşam)
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