YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Alanyaspor-Fatih Karagümrük maçının ardından

Alanyaspor-Fatih Karagümrük maçının ardından

26.12.2021 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel: "Sonuç olarak burada iki puan bıraktığımız için üzgünüz"

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Atılay Canel, gelgitlerle dolu bir maçta 2 puan bıraktıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Canel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında oyuna istekli başladıklarını belirtti.

Rakibin iyi bir organizasyon takımı olduğunu iyi bildiklerini aktaran Canel, "Buna göre tedbirimizi aldık. Özellikle ikinci yarıda güzel bir maç oldu. Maçın genelinde de temposu yüksek bir karşılaşma olduğu düşüncesindeyim. İkinci yarı oyunda bir ara düşer gibi olduk. Bu arada tesadüfen bir gol yedik ama yaptığımız değişikliklerle çok çabuk toparlandık. Oyunu ele geçirdik." diye konuştu.

Oyunun gelgitlerle dolu olduğunu dile getiren Canel, "Her an biz de onlar da gol atabilirdi. Sonuç olarak burada iki puan bıraktığımız için üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Canel, karşılaşmaya ikisi kırmızı kart, üçü de sakatlıktan dolayı 5 eksikle çıktıklarını hatırlatarak, eksik oyuncuların yerine forma giyen isimlerden de iyi bir verim aldıklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fiyatı 200 liraya ulaştı: Ürünlerini Avrupa'ya bile gönderiyor ama çırak yetiştiremiyor! Fiyatı 200 liraya ulaştı: Ürünlerini Avrupa'ya bile gönderiyor ama çırak yetiştiremiyor!
PARTNER "Ölmedim, yaşıyorum" "Ölmedim, yaşıyorum"
İhracatçılar rotayı gübrede Brezilya'ya, orman ürünlerinde İngiltere'ye çevirdiİhracatçılar rotayı gübrede Brezilya'ya, orman ürünlerinde İngiltere'ye çevirdi
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Alanyaspor

Antalya Namaz Vakitleri 26 Aralık Pazar

İmsak
06:36
Sabah
08:02
Öğle
13:03
İkindi
15:33
Akşam
17:54
Yatsı
19:15

Antalya Nöbetçi Eczaneler26 Aralık Pazar

Baysan Eczanesi
Muratpasa
Çağla Eczanesi
Muratpasa
Dila Eczanesi
Muratpasa
Müğren Eczanesi
Muratpasa
Nil Eczanesi
Muratpasa
Tuğba Eczanesi
Muratpasa
Bülbüller Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Adana'da ziyaretlerde bulundu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Adana'da ziyaretlerde bulundu

Bandırmaspor, İstanbulspor karşısında galibiyeti hedefliyor

Bandırmaspor, İstanbulspor karşısında galibiyeti hedefliyor

Tarihi Diyarbakır Surlarına "hassas" dokunuş

Tarihi Diyarbakır Surlarına "hassas" dokunuş

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.