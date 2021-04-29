Alanyaspor – Fenerbahçe maçı ne zaman? Alanyaspor – Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe, ligde oynadığı 35 karşılaşmada sahadan; 22 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile ayrıldı. Alanyaspor ise 36 maçta; 16 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet elde etti. Fenerbahçe 72 puanla ikinci sırada yer alırken, Alanyaspor ise 56 puanla 6. Sırada yer alıyor. Peki, Alanyaspor – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

ALANYASPOR – FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE’DE SAKATLIKLAR

Fenerbahçe'de 5 futbolcu, çeşitli nedenlerle Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Nazım Sangare, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti ile sarı kart cezalısı İrfan Can Kahveci, yarın takımdaki yerlerini alamayacak.

MESUT ÖZİL, 56 GÜN SONRA FORMA GİYEBİLİR

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan ve bir süredir takımla antrenmanlara çıkan yıldız futbolcu Mesut Özil, Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu'nun şans vermesi halinde 56 gün sonra sarı-lacivertli formayla maça çıkacak.