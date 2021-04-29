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Alanyaspor – Fenerbahçe maçı ne zaman? Alanyaspor – Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

29.04.2021 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe, çıktığı son 5 maçta 4 galibiyet aldı. Sakatlıklarla boğuşan sarı-lacivertli takımı zor bir maç bekliyor. Alanyaspor’u mağlup ederek çıkış yakalamak isteyen Fenerbahçe, Süper Lig’in 38. Haftasında mücadele edecek. İkilinin mücadelesi Bahçeşehir Okulları Stadı’nda gerçekleşecek. Alanyaspor – Fenerbahçe karşılaşmasının hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu olacak. Alanyaspor – Fenerbahçe maçı ne zaman?

Alanyaspor – Fenerbahçe maçı ne zaman? Alanyaspor – Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe, ligde oynadığı 35 karşılaşmada sahadan; 22 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile ayrıldı. Alanyaspor ise 36 maçta; 16 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet elde etti. Fenerbahçe 72 puanla ikinci sırada yer alırken, Alanyaspor ise 56 puanla 6. Sırada yer alıyor. Peki, Alanyaspor – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

ALANYASPOR – FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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FENERBAHÇE’DE SAKATLIKLAR

Fenerbahçe'de 5 futbolcu, çeşitli nedenlerle Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Nazım Sangare, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti ile sarı kart cezalısı İrfan Can Kahveci, yarın takımdaki yerlerini alamayacak.

MESUT ÖZİL, 56 GÜN SONRA FORMA GİYEBİLİR

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan ve bir süredir takımla antrenmanlara çıkan yıldız futbolcu Mesut Özil, Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu'nun şans vermesi halinde 56 gün sonra sarı-lacivertli formayla maça çıkacak.

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Mesut Özil, son olarak Süper Lig'in 28. haftasında 4 Mart'ta Fraport TAV Antalyaspor ile yapılan maçta forma giymişti. Yıldız futbolcu, müsabakanın 67. dakikasında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Fenerbahçe'de 8 futbolcu, Aytemiz Alanyaspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Sinan Gümüş ve Gökhan Gönül, yarın sarı kart görmeleri halinde ligin 39. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

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Fenerbahçe ile Alanyaspor, Süper Lig'de yarın 10. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 9 maçtan 5'ini Fenerbahçe, 2'sini Alanyaspor kazandı, 2 müsabaka da berabere sonuçlandı.

MUHTEMEL 11’LER

FENERBAHÇE: Harun, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Ozan, Mert Hakan, Pelkas, Ferdi, Valencia

ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Moubandje, Berkan, Siopis, Efecan, Efkan, Davidson, Mustafa

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Alanyaspor Emre Belözoğlu
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Fenerbahçe Alanyayi yenerse şampiyon olur ama puan ya da puanlar kaptirirsa ikinci de olamaz.
trtsporda

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