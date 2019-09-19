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Alanyaspor Fenerbahçe maçı tekrar edilecek mi? Federasyon kural hatası kararını açıklandı mı?

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 19.09.2019 14:22 | Son Güncelleme

Futbolseverler merakla Federasyon’dan çıkacak kural hatası kararını bekliyor. Alanyaspor Fenerbahçe maçı tekrar edilecek mi? Futbol federasyonu Fenerbahçe’nin itirazına dair kararını ne zaman açıklayacak?

Alanyaspor Fenerbahçe maçı tekrar edilecek mi? Federasyon kural hatası kararını açıklandı mı?

Fenerbahçelilerin gözü kulağı TFF’den gelecek açıklamada! Türkiye Futbol Federasyonu’nun Fenerbahçe’nin kural hatası başvurusuna dair kararını açıklaması bekleniyor. Fenerbahçe Alanyaspor maçında ilk ve ikinci gollerde kural hatası yapıldığı gerekçesiyle maç tekrarı için TFF’ye başvurmuştu.

ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇI TEKRAR EDİLECEK Mİ?

Henüz Federasyon’dan Fenerbahçe’nin başvurusuna dair bir açıklama gelmedi. TFF’nin maçın tekrar edilip edilmeyeceğine dair kararını önümüzdeki saatlerde açıklaması bekleniyor.

MAÇTA NELER YAŞANMIŞTI?

Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, aut atışıyla oyuna başlarken topu Jailson'a gönderdi. Papiss Cisse'nin bu sırada ceza sahası içerisinde olduğu gerekçesiyle bir kural ihlali olduğunu öne süren Fenerbahçe cephesi, maçın tekrarını isteyecek.

Ayrıca ilk golden önce taç atışında da yanlışlık olduğu savunulurken, burada da bir ihlal olduğu belirtildi.

ESKİ HAKEMLERİN GÖRÜŞLERİ

GÜNTEKİN ONAY: KURAL HATASI YOK

Yayıncı kuruluş spikeri Güntekin Onay, “Golün ardından VAR incelemesinde sanırım buna baktılar. Kuralda ‘Kaleci çabuk kullanırsa, forvet oyuncusu ceza sahasını terk etmemiş olabilir’ diyor. Avantajını kaybeden için kural işlemez diyor” ifadelerini kullandı.

AHMET ÇAKAR: HAKEM KURALI MÜKEMMEL UYGULADI

Eski hakem Ahmet Çakar pozisyonla ilgili olarak "Bu pozisyonda kural hatası filan yok. Burada hakemin müthiş bir pozitif uygulaması var. Mesela her faul atışında oyuncuların toptan 9 metre uzaklıkta olması lazım. Ancak çabuk kullanırsan daha yakın olabilirler. Cisse burada yavaş yavaş ceza sahasından çıkarken, Altay topu alıp hemen Jailson'a atıyor. Altay çabuk kullanacak diye Cisse dışarı çıkmak için depar atmak zorunda değil. Tertemiz bir gol, kural hatası yok. Hatta hakemin mükemmel bir kural uygulaması var." açıklamasını yaptı.

SELÇUK DERELİ: KURAL HATASI VAR

Eski hakem Selçuk Dereli, “Yeni kurala göre top oyuna girene kadar, rakip takım, ceza sahası dışında olmalıdır. Çok net bir kural hatası yapılmıştır. Kaleci Altay topu oyuna sokmadan önce Cisse ceza sahası içerisinde. Bu sırada top Jailson’a gidiyor, Jailson da topu Cisse’ye kaptırıyor. Top oyuna girene kadar, rakip ceza sahası dışında olmalı” dedi.

BÜLENT YILDIRIM: CISSE İHLALDE BULUNMUYOR

Bir başka eski hakem Bülent Yıldırım ise “Alanyaspor-Fenerbahçe maçında kural hatası yok. Kaleci hızlı başlıyor. Alanyalı oyuncu orada diye ihlal olmuyor” dedi.

BÜNYAMİN GEZER: KURAL HATASI YOK

Eski hakemlerden Bünyamin Gezer "Alanyaspor'un attığı ikinci golde kural hatası yok. Kurala göre Papiss Cisse'nin o an ceza sahası dışına çıkacak zamanı yok veya topa da müdahale etmiyorsa kural hatası yoktur. Pozisyon da bu şekilde yaşandı" yorumunu yaptı.

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Fenerbahçe tff kural ihlali alanyaspor

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