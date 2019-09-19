Alanyaspor Fenerbahçe maçı tekrar edilecek mi? Federasyon kural hatası kararını açıklandı mı?

Fenerbahçelilerin gözü kulağı TFF’den gelecek açıklamada! Türkiye Futbol Federasyonu’nun Fenerbahçe’nin kural hatası başvurusuna dair kararını açıklaması bekleniyor. Fenerbahçe Alanyaspor maçında ilk ve ikinci gollerde kural hatası yapıldığı gerekçesiyle maç tekrarı için TFF’ye başvurmuştu.

ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇI TEKRAR EDİLECEK Mİ?

Henüz Federasyon’dan Fenerbahçe’nin başvurusuna dair bir açıklama gelmedi. TFF’nin maçın tekrar edilip edilmeyeceğine dair kararını önümüzdeki saatlerde açıklaması bekleniyor.

MAÇTA NELER YAŞANMIŞTI?

Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, aut atışıyla oyuna başlarken topu Jailson'a gönderdi. Papiss Cisse'nin bu sırada ceza sahası içerisinde olduğu gerekçesiyle bir kural ihlali olduğunu öne süren Fenerbahçe cephesi, maçın tekrarını isteyecek.

Ayrıca ilk golden önce taç atışında da yanlışlık olduğu savunulurken, burada da bir ihlal olduğu belirtildi.

ESKİ HAKEMLERİN GÖRÜŞLERİ

GÜNTEKİN ONAY: KURAL HATASI YOK

Yayıncı kuruluş spikeri Güntekin Onay, “Golün ardından VAR incelemesinde sanırım buna baktılar. Kuralda ‘Kaleci çabuk kullanırsa, forvet oyuncusu ceza sahasını terk etmemiş olabilir’ diyor. Avantajını kaybeden için kural işlemez diyor” ifadelerini kullandı.