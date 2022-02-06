Alanyaspor-Galatasaray maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Aytemiz Alanyaspor'la 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın teknik direktörü Dominic Torrent, toparlanacaklarına olan inancını dile getirdi.

Torrent, maçın ardından yaptığı açıklamada, "İlk yarıda biz boşlukları değerlendirmek için bekledik. İkinci yarıda bunu dahi yapamadık. Son dakikalarda çok fazla acı çekiyoruz. Sanırım bunu bugün düzeltmeye başladık. Düzelteceğiz." dedi.

Rakibin sahada 10 kişi kalmasının ardından baskıyı artırmak istediklerini ancak çok fazla top kaybı yaptıklarını dile getiren Torrent, "Rakibe 10 kişi kalmaları sonrası kontratak oynama fırsatı verdik. Biz onların boş alanlara koşmalarını istemedik, bunu engellemeye çalıştık. Bizim daha yoğun olmamız, daha fazla atak oynamamız gerekiyor. Bazı durumlarda oyuncuların çok fazla hareketlendiğini görüyoruz. Maçın birçok anında sağ açık oyuncumuzu solda Kerem'in yanında gördük. Pozisyon oyunu oynuyorsak, top seni bulacaktır. Çok fazla hareket edersen, çok fazla pozisyon bulamaz, çok fazla top kaybedersin." diye konuştu.

İlk yarıda istedikleri oyun şablonunu sahaya yansıttıklarını anlatan İspanyol çalıştırıcı, "Galatasaray Avrupa'da ve Türkiye'de çok büyük bir takım. Daha iyi oynamak zorunda. Bir puanın yeterli olmadığını biliyorum ancak kuyudan çıkmak için bir adım. Bizim önceliğimiz puan toplamak. Kovid-19 ve sakatlıklar yüzünden eksikliklerimizi biliyorsunuz. Yavaş yavaş daha iyi oluyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Ben de acı çekiyorum"

Alanyaspor'un sahada 10 kişi kaldığı bölümde dahi pozisyonlar bulmasıyla ilgili soru üzerine Torrent, "Bu durum benim de hoşuma gitmiyor. Ben de acı çekiyorum. Merkezde bir oyuncuyla kalıp, atak ve kanat oyuncularımızı çizgiye atıp, bu şekilde pozisyon bulmaya çalıştık. Topa sahip olabilseydik, başarabilirdik ama bu bugün olmadı. Açık oynadığınızda rakip kontratakla sana karşılık verebilir. Benim en az mutlu olduğum dakikalar, rakibin 10 kişi kaldığı bölümdü." şeklinde konuştu.

Torrent, orta sahaya takviye gerekip gerekmediğiyle ilgili, "Bazen isteseniz de alamıyorsunuz. Erick Pulgar bize çok yardımcı olacak. Çok çok uzun yoldan geldi. Orada sakatlık da geçirdi. 1,5 gün önce gelip, antrenmana çıktı. Kendisiyle konuştum ve sakatlık durumu iyi. Hiç şüphem olmayan, oyunu kontrol eden bir oyuncu." değerlendirmesinde bulundu.

Sacha Boey'in Kovid-19 geçirmesi sonrası hazır olmadığını, Gomis'in zamana ihtiyacı bulunduğu anlatan İspanyol teknik adam, bugün Babel'i forvet hattında kullandığını dile getirdi.

Halil Dervişoğlu'nun 9 veya 10 numara olmadığını söyleyen Torrent, "Feghouli'yi de iyileştirmeye çalışıyoruz. Bu takım Trabzon maçında olduğu gibi, istediğimiz oyunu oynayabilir. Örneğini gördük. Şu an oyun modelimize göre sevmediğimiz bir tarz oynuyoruz ama durumu düzeltmek için uğraştığımız durumlar, bunu yapmayı gerektiriyor." açıklamasını yaptı.

