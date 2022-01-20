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Alanyaspor-Hatayspor maçının ardından

20.01.2022 20:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos: "Bugün kusursuz değildik ama arkadaşlarımızın geçen hafta ilk 30 dakikada gösterdiği enerjiyi, bugün 90 dakikaya yaymaları bizi gerçekten mutlu etti"

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında evinde Atakaş Hatayspor'u 6-0 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'un teknik sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, geçen hafta ilk 30 dakikadaki iyi oyunlarını bugün 90 dakikaya çıkardıklarını söyledi.

Mateos, maçın ardından yaptığı açıklamada, geldikleri günden beri iyi işler yaptıklarını belirtti.

Bazen oynadıkları maçlarda sonucun negatif olduğunu ama maçlarla ilgili kazanımların pozitif olduğunu dile getiren Mateos, "Biz iki haftadır iyi işler yaptığımızı düşünüyoruz. Geçen haftaki oyunumuz da iyiydi. Kısıtlı sürede de olsa iyiydi. İlk 30 dakika iyi futbol oynamıştık. Maçın sonundaki röportajda da geçen haftaki 30. dakikadaki oyunun, 90 dakika geneline yayılmasını beklediğimizi söylemiştik. Bugün kusursuz değildik ama arkadaşlarımızın geçen hafta ilk 30 dakikada gösterdiği enerjiyi, bugün 90 dakikaya yaymaları bizi gerçekten mutlu etti. Çok mutluyuz." diye konuştu.

Mateos, istedikleri takıma ve takım düzenine uzak olmadıklarını belirterek, "Elbette burada maç programı yoğun, vaktimiz kısıtlı. Arkadaşlarla konsantre bir şekilde çalışmaya devam edip, istediğimiz takımı sahaya sürmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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