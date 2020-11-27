Alanyaspor iç sahada en uzun yenilmezlik serisini tekrarlamaya yakın

Süper Lig'de 10. haftaya bir maç eksiğiyle averajla ilk sırada giren Aytemiz Alanyaspor, 29 Kasım Pazar günü konuk edeceği İttifak Holding Konyaspor'u da yenip, iç sahadaki yenilmezlik serisini 9 maça çıkarmayı hedefliyor. Teknik direktör Çağdaş Atan'ın öğrencileri, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Rakip fileleri 18 kez havalandıran turuncu-yeşilli takım, kalesinde 3 gole engel olamadı. Bir maç eksiğine rağmen topladığı 20 puanla Fenerbahçe'yi averajla geride bırakıp, liderlik koltuğunda oturan Akdeniz ekibi, bu sezon iç sahadaki 4 karşılaşmadan 3'ünü kazandı, 1'inden beraberlikle ayrıldı. - Sahasında bileği bükülmüyor Alanyaspor, iç saha mücadelelerinde ikinci haftada Hes Kablo Kayserispor'u 2-0, dördüncü haftada Atakaş Hatayspor'u 6-0, altıncı haftada Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendi, sekizinci haftada Trabzonspor'la 1-1 berabere kaldı. Turuncu-yeşilliler, bu sezon şu ana kadar kaydettiği gollerin 11'ini iç sahada attı. Alanyaspor, sahasındaki karşılaşmalarda kalesindeki tek golü ise Trabzonspor maçında gördü.

Ligde geçen sezon Gaziantep FK (1-0), Trabzonspor (2-2), Galatasaray (4-1) ve Yukatel Denizlispor (1-0) ile oynadığı son 4 iç saha karşılaşmasında da yenilgi yüzü görmeyen turuncu-yeşilliler, böylece evindeki son 8 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberlikle hanesine 20 puan yazdırdı. Alanyaspor, iki beraberliği de Trabzonspor karşısında yaşadı. - Konyaspor'la 4-4'lük eşitlik Akdeniz ekibi, ligin 10. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı mücadeleyi de kaybetmezse, 5 sezondur yer aldığı Süper Lig'de iç sahada 9 maçlık yenilmezlik serisini ikinci kez yakalamış olacak. Süper Lig'de Konyaspor ile bugüne kadar 8 kez karşılaşan Aytemiz Alanyaspor, rakibini 3'ü deplasmanda 1'i iç sahada 4 karşılaşmada mağlup etti. Diğer mücadelelerde Konyaspor, turuncu-yeşilli ekibe 3'ü dış sahada 4 maçta üstünlük sağladı. Alanyaspor, rakibinin 16 golüne 15 golle karşılık verdi. - En son Beşiktaş'a yenildi Alanyaspor, iç sahada son yenilgisini geçen sezonun 24. haftasında, 28 Şubat 2020'de Beşiktaş'a karşı 2-1'lik skorla yaşadı.