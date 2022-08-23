Alanyaspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı

Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 27 Ağustos Cumartesi günü evinde İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Francesco Farioli yönetimindeki antrenmanda, Demir Grup Sivasspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular salonda yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından bireysel çalışmalar yaparak idmanı tamamladı.



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