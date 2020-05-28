Alanyaspor, Kostas Mitroglou'nun peşinde

Aytemiz Alanyaspor Yönetimi, daha önce Süper Lig'de Galatasaray forması giyen Yunan forvet Kostas Mitroglou için çalışmalara başladı.
Papiss Cisse'nin yeni sözleşme talebini kabul etmemesi durumunda Siopis va Bakasetas gibi etkili silahları olan Alanyaspor'un gol noktasına da Mitroglou'yu ekleyeceği belirtildi.
Alanyaspor'da Erol Bulut'un takımda kalması durumunda Mitroglou'nun transferini istediği aktarılırken Cisse'nin ayrılması durumunda da Yunan oyuncunun Alanyaspor'un yaz aylarında yapacağı ilk transfer olması bekleniyor.
İlk gelen haberlere göre Mitroglou da vatandaşları Tzavellas, Siopis ve Bakasetas ile oynamaya sıcak bakıyor.PSV'de geçirdiği kiralık sezon sonrası bonservisinin bulunduğu Marsilya'ya dönecek Mitroglou'nun Fransız ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Galatasaray formasını 2018-19 ve 2019-20 sezonlarında giyen Yunan futbolcu Kostas Mitroglou, sarı kırmızılılar ile lig şampiyonluğu, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası kazanma başarısı gösterdi. (Yeni Alanya)
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