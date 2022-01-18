YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Alanyaspor Kulübü Başkanı Çavuşoğlu, Konya'da öğrencilerle buluştu:

Alanyaspor Kulübü Başkanı Çavuşoğlu, Konya'da öğrencilerle buluştu:

18.01.2022 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Başarımızdaki en büyük pay, babam Osman Çavuşoğlu'na ait, çalışmayı ve sorumluluk almayı ondan öğrendik"

KONYA ( AA ) - Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Başarımızdaki en büyük pay, babam Osman Çavuşoğlu'na ait, çalışmayı ve sorumluluk almayı ondan öğrendik." dedi.

Çavuşoğlu, Konya'nın Seydişehir ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve kaymakamlığınca düzenlenen, "İstihdam ve Kariyer Günleri" etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi.

Belediye düğün salonunda öğrencilere seslenen Çavuşoğlu, programa katılan öğrencileri Alanyaspor maçlarına davet etti.

Alanya'nın Seydişehir'e yakın bir ilçe olduğunu anımsatan Çavuşoğlu, "Eğer maçlarımızı izlemek isterseniz, sizleri misafir etmek isteriz." diye konuştu.

Ailesi, yaşam tarzı, kulüp başkanlığı ve iş kollarındaki yoğun çalışma temposundan da bahseden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Hem teknik direktör, hem kulüp başkanıyım. Sportif faaliyetlere her zaman önem veren biriyim. Siz yeter ki bir şey yapmak isteyin başarı kendiliğinden gelir. Siz çalıştıkça birikim ve başarı zamanla oluyor. Ben kulüp başkanıyım ama hiçbir zaman o moda giremedim. Dağlarda çok keçi koyun otlattık. Biz Yörük çocuğuyuz. Bahçede çapa yapar, traktöre çıkar tarla sürerim. Başarımızdaki en büyük pay, babam Osman Çavuşoğlu'na ait, çalışmayı ve sorumluluk almayı ondan öğrendik."

Programa, Kaymakam Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdıKolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdı
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Konya'da sahipsiz sokak hayvanları "yerden ısıtmalı" bakım odalarında ağırlanıyorKonya'da sahipsiz sokak hayvanları "yerden ısıtmalı" bakım odalarında ağırlanıyor
Anahtar Kelimeler:
Konya

Konya Namaz Vakitleri 19 Ocak Çarşamba

İmsak
06:31
Sabah
07:56
Öğle
13:06
İkindi
15:43
Akşam
18:05
Yatsı
19:25
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Sakarya'da çıkan yangında evde mahsur kalan kişi öldü

Sakarya'da çıkan yangında evde mahsur kalan kişi öldü

Şanlıurfa'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Denizli'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Denizli'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.