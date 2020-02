Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, kupa ve ligi değerlendirdi:

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Gençlerbirliği maçında taraftarların stadı doldurmasını beklediklerini belirterek, "Taraftarımız pikniğe gitmesin takımı desteklesin." dedi.

Çavuşoğlu, Cengiz Adoğan Spor Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, son haftalarda yoğun maç trafiğinde Türkiye'nin büyük takımlarıyla karşılaştıklarını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı elediklerini anlatan Çavuşoğlu, "Fenerbahçe ile de deplasmanda 1-1 berabere kaldık. Penaltıyı atmış olsaydık oradan da büyük ihtimalle galip gelme ihtimalimiz yüksekti. Kısmet böyleymiş." dedi.

Takımın başarılı bir grafik çizdiğini ifade eden Çavuşoğlu, Galatasaray ile içeride oynadıkları maçta taraftarın çok önemli bir destek verdiğini dile getirdi.

Her maçta iyi sonuçlar almak istediklerini aktaran Çavuşoğlu, "Özellikle önümüzdeki maçın o şekilde olmasını istiyoruz. Maç, bu hafta öğle saatinde, taraftarımız pikniğe gitmesin takımı desteklesin. Galatasaray maçında tribünün her tarafından destek vardı, her maç böyle olması lazım. Taraftara her zaman ihtiyacımız var." diye konuştu.