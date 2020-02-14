Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, kupa ve ligi değerlendirdi:

Her maçta iyi sonuçlar almak istediklerini aktaran Çavuşoğlu, "Özellikle önümüzdeki maçın o şekilde olmasını istiyoruz. Maç, bu hafta öğle saatinde, taraftarımız pikniğe gitmesin takımı desteklesin. Galatasaray maçında tribünün her tarafından destek vardı, her maç böyle olması lazım. Taraftara her zaman ihtiyacımız var." diye konuştu.

Takımın başarılı bir grafik çizdiğini ifade eden Çavuşoğlu, Galatasaray ile içeride oynadıkları maçta taraftarın çok önemli bir destek verdiğini dile getirdi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı elediklerini anlatan Çavuşoğlu, "Fenerbahçe ile de deplasmanda 1-1 berabere kaldık. Penaltıyı atmış olsaydık oradan da büyük ihtimalle galip gelme ihtimalimiz yüksekti. Kısmet böyleymiş." dedi.

- "Antalya'nın takımları hepimizin takımları"

Hem ligde hem kupada yollarına devam ettiklerini vurgulayan Çavuşoğlu şöyle konuştu:

"Antalya'nın iki güzide takımı, Antalyaspor ile Alanyaspor kupada karşılaşacak. Neticede burada bir şehrin iki takımından birisi Türkiye Kupası finali oynayacak. Bu çok önemli. Antalya'nın takımları hepimizin takımları. Ben özellikle buradan şunu söylemek istiyorum, bizim söylediklerimizi iyi algılamaları lazım. Kesinlikle Alanya-Antalya ayrımı yapmadan, taraftarlarımızın Alanya'ya yakışır şekilde hareket etmelerini istiyoruz. Taraftarlarımızdan en önemli isteğimiz budur. Buradan gençlere sesleniyorum, sosyal medyadan birçok olumsuz eleştiri yazıyorsunuz. Bu eleştirileri kesinlikle yapmayalım. Hem kulübümüze, hem yönetime hem Alanya'ya bu şekilde zarar verirsiniz."

- "Kimsenin taraftarların arasına girmeye hakkı yok"

Futbol müsabakalarının sahada oynandığını ve bittiğini anlatan Çavuşoğlu sahada çıkan neticeye herkesin saygı duyduğunu söyledi.

Antalya'nın iki takımı taraftar arasında en ufak bir olumsuzluk bile istemediğine değinen Çavuşoğlu, şöyle devam etti: