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Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, kupa ve ligi değerlendirdi:

ANTALYA HABERLERİ  | 14.02.2020 18:59 | Son Güncelleme

"(Gençlerbirliği) Maç, bu hafta öğle saatinde. Taraftarımız pikniğe gitmesin takımı desteklesin" - "Bir şehrin iki takımından birisi Türkiye Kupası finali oynayacak. Bu çok önemli" - "Kesinlikle Alanya-Antalya ayrımı yapmadan, taraftarlarımızın Alanya'ya yakışır şekilde hareket etmelerini istiyoruz"

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Gençlerbirliği maçında taraftarların stadı doldurmasını beklediklerini belirterek, "Taraftarımız pikniğe gitmesin takımı desteklesin." dedi.

Çavuşoğlu, Cengiz Adoğan Spor Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, son haftalarda yoğun maç trafiğinde Türkiye'nin büyük takımlarıyla karşılaştıklarını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı elediklerini anlatan Çavuşoğlu, "Fenerbahçe ile de deplasmanda 1-1 berabere kaldık. Penaltıyı atmış olsaydık oradan da büyük ihtimalle galip gelme ihtimalimiz yüksekti. Kısmet böyleymiş." dedi.

Takımın başarılı bir grafik çizdiğini ifade eden Çavuşoğlu, Galatasaray ile içeride oynadıkları maçta taraftarın çok önemli bir destek verdiğini dile getirdi.

Her maçta iyi sonuçlar almak istediklerini aktaran Çavuşoğlu, "Özellikle önümüzdeki maçın o şekilde olmasını istiyoruz. Maç, bu hafta öğle saatinde, taraftarımız pikniğe gitmesin takımı desteklesin. Galatasaray maçında tribünün her tarafından destek vardı, her maç böyle olması lazım. Taraftara her zaman ihtiyacımız var." diye konuştu.

- "Antalya'nın takımları hepimizin takımları"

Hem ligde hem kupada yollarına devam ettiklerini vurgulayan Çavuşoğlu şöyle konuştu:

"Antalya'nın iki güzide takımı, Antalyaspor ile Alanyaspor kupada karşılaşacak. Neticede burada bir şehrin iki takımından birisi Türkiye Kupası finali oynayacak. Bu çok önemli. Antalya'nın takımları hepimizin takımları. Ben özellikle buradan şunu söylemek istiyorum, bizim söylediklerimizi iyi algılamaları lazım. Kesinlikle Alanya-Antalya ayrımı yapmadan, taraftarlarımızın Alanya'ya yakışır şekilde hareket etmelerini istiyoruz. Taraftarlarımızdan en önemli isteğimiz budur. Buradan gençlere sesleniyorum, sosyal medyadan birçok olumsuz eleştiri yazıyorsunuz. Bu eleştirileri kesinlikle yapmayalım. Hem kulübümüze, hem yönetime hem Alanya'ya bu şekilde zarar verirsiniz."

- "Kimsenin taraftarların arasına girmeye hakkı yok"

Futbol müsabakalarının sahada oynandığını ve bittiğini anlatan Çavuşoğlu sahada çıkan neticeye herkesin saygı duyduğunu söyledi.

Antalya'nın iki takımı taraftar arasında en ufak bir olumsuzluk bile istemediğine değinen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bununla alakalı Valimiz ile görüştük, Antalya ve Alanya'daki emniyet güçlerimizle de görüşmelerimiz sürüyor. Sosyal medyada olumsuz veya hakaret içerikli yazı yazanlara yasal işlem yapılacağının, duyarsız kalınmayacağının bilinmesini istiyorum. Sonra bana kimse 'Bana şu oldu' diye yakınmasın. Kimsenin iki şehrin futbol takımının arasına girmeye, taraftarların arasına girmeye kimsenin hakkı yok. Bunun altını çizerek söylüyorum. Alanyaspor, Antalyaspor hepimizin futbol takımı. Hepsine destek vermek zorundayız. Biz Alanya olarak üzerimize düşeni her zaman yapalım, bundan sonra da yapmaya çalışacağız."

Alanya taraftarından kendini bildiğini, böyle şeyler yapmayacağını ifade eden Çavuşoğlu, Alanyaspor'a zarar vermek isteyenleri de taraftar olarak asla kabul etmeyeceklerini sözlerine ekledi.

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Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu Futbol Süper Lig Ziraat Türkiye Kupası

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