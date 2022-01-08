Alanyaspor-Medipol Başakşehir maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında evinde Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor'un yardımcı antrenörü Daniele Cavalletto, Kovid-19 nedeniyle eksikliklerinin olmasına rağmen iyi oynadıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen toplantıda konuşan Cavalletto, bugün sahada karşılıklı iyi oynayan iki ekibin olduğunu belirtti.

Rakibi iyi oyunundan dolayı tebrik eden Cavalletto, "Yeni tip koronavirüs salgını yüzünden eksikliklerimiz olsa da maça 11'e 11 başladık. İyi oynadığımızı düşünüyorum. Örnek olarak Furkan Bayır, genç arkadaşımız, müthiş bir performans sergiledi. Bizim için önemli bir referans oldu." diye konuştu.

Kovid-19'un neden olduğu eksikliklerin yanında yeni gelen teknik ekip olarak oyuncularla kısa sürede çalışma fırsatı bulduklarını da anlatan Cavalletto, "Bugün arkadaşlarla sahada iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum. Sahada futbolcuların geri dönüşleri ile alakalı gerçekten çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

