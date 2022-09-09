Alanyaspor-MKE Ankaragücü maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında ağırladığı MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenen Corendon Alanyaspor'un teknik sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Mateos, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendilerini zorlu bir mücadele beklediğini iyi bildiklerini belirtti.

Rakip takımın farklı bir enerjiyle geldiğini, yeni aldıkları oyuncuları da sahada gördüklerini anlatan Mateos, "Maça iyi başladık. Topu kontrol ettik. Klasik futbolumuzu oynadık. İkinci yarı golleri bulduk. Bu galibiyet bizim için önemliydi. Ligdeki ilk maçın ardından bugünkü galibiyet bizi haftaya daha öz güvenli ve motive bir şekilde götürecek." dedi.

Maçta bazen alanı savunduklarını bazen de adam adama baskı yaptıklarını kaydeden Mateos, "Bu oyunda arkaya giden toplar sorun yaşatıyor. Biz bunu problem olarak görmüyoruz. Bu bizim oyunumuzun bir parçası. Biz bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Mateos, bugün sahada oynanan futbolun güzelliğinin ötesinde, MKE Ankaragücü taraftarlarının hem kendi takımlarını hem de Alanyaspor'u alkışlamasının önemli olduğuna vurgu yaparak, "Maçın sonundaki bu olay tüylerimizi diken diken eden pozitif bir davranıştı. Onlara bunun için teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca tribünlerin dolu olması, taraftarların takımlarına destek vermesi bir görsel şölen oluşturdu." şeklinde konuştu.

