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  4. Alanyaspor, Mustafa Pektemek'le anlaşmaya vardı

Alanyaspor, Mustafa Pektemek'le anlaşmaya vardı

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 13.01.2020 20:33 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa forması giyen Mustafa Pektemek ile anlaşmaya vardı.

Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa forması giyen Mustafa Pektemek ile anlaşmaya vardı. (BeIN Sports)


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alanyaspor mustafa pektemek

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