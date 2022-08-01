YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Alanyaspor, Oussama Targhalline'yi kiraladı

Alanyaspor, Oussama Targhalline'yi kiraladı

01.08.2022 19:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanyaspor, Oussama Targhalline'yi kiraladı

Alanyaspor, Oussama Targhalline'yi kiraladı

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Fransa'nın Olimpik Marsilya takımından 20 yaşındaki Faslı orta saha Oussama Targhalline'yi sezon sonuna kadar kiraladı.

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, transfer çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Çalışmalar kapsamında Oussama Targhalline ile kiralık olarak sözleşme imzaladıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, "Kendisi aynı zamanda Fas Milli Takımı'nda forma giyen ve hocamızın da istediği bir oyuncu. Kulübümüze ve takımımıza katkı sağlayacağına inanıyoruz. Hem kulübümüze hem de Oussama'ya hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Oussama Targhalline ise Alanyaspor kadrosunda yer almaktan mutlu olduğunu ifade ederek, herkes için iyi bir sezon temenni etti.

Transferin herkes için hayırlı olmasını dileyen Targhalline, "Takım arkadaşlarımla birlikte çalışmak için şimdiden sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından Oussama Targhalline, kendisini 1 yıllığına kiralık olarak turuncu-yeşilli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Alanyaspor, Oussama Targhalline'yi kiraladı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya'da 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandıAntalya'da 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Konya'da üzerine mermer plakalar devrilen işçi öldüKonya'da üzerine mermer plakalar devrilen işçi öldü
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, İzmir'de konuştu:HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, İzmir'de konuştu:
Anahtar Kelimeler:
antalya transfer Alanya

Antalya Namaz Vakitleri 1 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:21
Sabah
05:55
Öğle
13:09
İkindi
16:57
Akşam
20:12
Yatsı
21:40
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Herkes aşk yaşadıklarını konuşuyordu! Gerçek ortaya çıktı

Herkes aşk yaşadıklarını konuşuyordu! Gerçek ortaya çıktı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

“Kocamı tatilde hep aldatırım” dedi! Bakın nedeni neymiş

“Kocamı tatilde hep aldatırım” dedi! Bakın nedeni neymiş

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.