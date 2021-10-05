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Alanyaspor taraftar tokenleri büyük ilgi gördü

05.10.2021 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig kulübünün taraftar tokenlerinden 25 dakikada 2 milyon lira gelir elde etti - Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu: - "Dün bir kısmını satışa çıkardığımız tokenler 5 dakikada bitti. 91 ülkeden alım yapıldı" - Socios.com Türkiye Direktörü Altuğ Öztürk: - "ALA Fan Token"lerin yüzde 30'u yurt dışından alındı"

Alanyaspor Kulübü, Chiliz ve Socios.com ile yaptığı iş birliği kapsamında taraftara arz ettiği "ALA Fan Tokenlar"i taraftarlardan yoğun ilgi gördü ve 25 dakikada satışları tamamlanan tokenler ile 2 milyon liralık gelir elde edildi.

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeki toplantıda yaptığı konuşmada, Chiliz ve Socios.com iş birliğinde "ALA Fan Token"in 4 Ekim'deki halka arzında kendilerini mutlu eden sonuçlar elde ettiklerini söyledi.

Alanyaspor'un dünya çapında bir marka olduğunu bir kez daha görmüş olduklarını anlatan Çavuşoğlu, "Dün bir kısmını satışa çıkardığımız tokenler 5 dakikada bitti. 91 ülkeden alım yapıldı. Yüzde 70'ini Türkiye'den yüzde 30'u yurt dışında yapıldı. Avrupa'da 40 önemli kulüp arasında 13. sırada yer almamız bizim için çok önemli. Türkiye'den sonra en çok Polonya, İtalya, Fransa ve Brezilya'dan alımlar yapıldığını gördük. Bu da Alanyaspor'un marka değerinin arttığını ve ne kadar önemli işler yapıldığını gösteriyor." dedi.

Alanyaspor Finansal Projelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kayacan da başarılı bir arz gerçekleştirdiklerini vurguladı.

10 bin 200 kişiye 25 dakikada 200 bin token satıldığını aktaran Kayacan, "Barcelona, Manchester City, PSG, Juventus, Inter, Atletico Madrid gibi takımların bulunduğu bu projeye Alanyaspor'un da girmesi çok güzel. 3 milyon taraftar tokenlerimizden geriye kalan 2 milyon 800 bin adeti de ileriki süreçlerde halka arz etmiş olacağız." diye konuştu.

Socios.com Türkiye Direktörü Altuğ Öztürk ise Aytemiz Alanyaspor'un Socios.com ailesine katılmasından büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Socios.com uygulamasını indirerek "ALA Fan Token" alan taraftarlar, takımlarının soyunma odası, yeni sezon forması, takım otobüsü gibi tasarımlarından yeni gelen bir oyuncunun forma numarasına kadar keyifli ve eğlenceli birçok oylamalarda yer alacağını belirten Öztürk, "İlk taraftar arzı dediğimiz FTO (Fan Token Offering) gününde ALA Fan Token'lerin yüzde 30'u yurt dışından alındı. ALA Fan Tokenler, daha şimdiden 91 farklı ülkeden alınmış. Bu muazzam bir rakam" ifadelerini kullandı.

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