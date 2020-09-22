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Alanyaspor Teknik Direktörü Atan, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu maçı için umutlu konuştu:

ANTALYA HABERLERİ  | 22.09.2020 21:14 | Son Güncelleme

"(Norveç ekibi Rosenborg) Bizden daha hazır durumdalar ama taktik mental olarak iyi hazırlandığımızı düşünüyorum" - "Sahada kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız"

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda karşılaşacakları Norveç ekibi Rosenborg'un fizik gücü yüksek oyunculardan oluştuğunu belirterek, "En büyük artıları 20'ye yakın maç oynamaları. Bizden daha hazır durumdalar ama taktik mental olarak iyi hazırlandığımızı düşünüyorum." dedi.

Atan, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gazetecilere, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Norveç'in Rosenborg takımıyla oynayacakları maçın kulüp ve şehir için çok önemli olduğunu söyledi.

İyi ve gelenekleri olan bir takıma karşı oynayacaklarını dile getiren Atan, "Kolay bir maç değil. Avrupa'da oynamaya alışkın, ülkesinde genelde zirveye oynayan takımlardan biriyle karşılaşacağız. Fizik güçleri iyi. En büyük artıları 20'ye yakın maç oynamaları. Bizden daha hazır durumdalar ama taktik mental olarak iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Rakibi iyi analiz ettiğimizi düşünüyoruz. Sahada kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Topa sahip olup çok pozisyona girmeye çalışacağız. Rakibi oynatmamaya, kaybettiğimiz yerde baskı yapamaya çalışacağız. Bunları gerçekleştirdiğimizde ciddi, ortada, kafa kafaya, çekişmeli ve zevkli bir maç olacağını düşünüyoruz. Umarım tur atlayan taraf biz oluruz." diye konuştu.

- "Maça hazırız"

Çağdaş Atan, karşılaşmaya tam kadro hazırlandıklarını ve sakat oyuncularının bulunmadığını aktararak, şöyle devam etti:

"Bütün oyuncularımız hazır. Dinleme süremiz yeterli. Ligdeki maçtan 5 gün sonra bu maça çıkacağız. Burada problem gözüken Rize maçı. 60-62 saat sonra 2. bir maç oynayacağız. Bu maçı geçirdikten sonra o maçı düşüneceğiz. Şu anda takım olarak maça hazırız."

- "Kadromuz genel olarak yenilendi"

Transfer konusuna da değinen Atan, takıma takviye konusunda bir düşüncelerinin olmadığını belirtti. Takımdan genel olarak memnun olduğunu vurgulayan Atan, "Sayısal olarak eksik olduğumuz yerler var. Onu da kendi içimizde tolere edebileceğimizi düşünüyoruz. Eğer olursa bir bölge için bir transfer olabilir." dedi.

Alanyaspor'un lige hazır bir kadro ile girdiğini düşünenlerin olduğunu anlatan Atan, şu ifadeleri kullandı:

"Bizden 16'ya yakın oyuncu gitti. Büyük bir değişim yaşıyoruz aslında. Belki 11'de 3-4 yeni oyuncu gözüküyor olabilir ama bu sayı değişebilir. Kadromuz genel olarak yenilendi ve adaptasyon sürecini de iyi atlattık. Bunun sebebi de oyuncularımın karakteri. Gerçekten iyi ve çalışmayı seven, arkadaşlık seviyesi üst düzeyde oyuncu grubu var. Umarım bu birlikteliğimiz lig sonuna kadar devam eder."

- Hazırlıklar devam etti

Turuncu-yeşilli takım, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 24 Eylül Perşembe günü deplasmanda Rosenborg ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Basın mensuplarına kapalı devan eden antrenmanda Rosenborg karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği bildirildi.

Alanyaspor, yarın Gazipaşa-Alanya Havalimanı'ndan uçakla Norveç'e gidecek ve akşam saatlerinde Lerkendal Stadı'nda yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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