Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımı

İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın Norveç ekibi Rosenborg'la karşılaşacak Aytemiz Alanyaspor, bu organizasyonda yer alacak 28. Türk takımı olacak.
Futbolda 1955 yılından itibaren Fuar Şehirleri Kupası adı altında düzenlenen ve 1971-1972 sezonunda UEFA Kupası adını alan organizasyon, 2009'dan itibaren de UEFA Avrupa Ligi olarak gerçekleştiriliyor.
Bu sezon Demir Grup Sivasspor'un doğrudan grup aşamasında yer alacağı organizasyonda UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine veda eden Beşiktaş'ın yanı sıra Aytemiz Alanyaspor ve Galatasaray, gruplara kalmak için mücadele edecek.
- Alanyaspor, 28. Türk ekibi
Bu ekiplerden Aytemiz Alanyaspor, geçen sezon ilk defa Avrupa kupalarında mücadele etmeye hak kazandı.
UEFA Avrupa Ligi'nde yer alacak 28. Türk ekibi olacak Alanyaspor, 3. eleme turunda yarın Norveç'te Rosenborg'a konuk olacak.
- Türk takımlarından 567 karşılaşma
Organizasyonda, sezon bazında 24 sezonla Fenerbahçe, maç sayısında ise 120 karşılaşmayla Beşiktaş, en fazla ligde yer alan ekipler oldu.
Türk ekipleri, 567 maça çıktığı UEFA Avrupa Ligi'nde 218 galibiyet, 138 beraberlik ve 211 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda 768 gol atan Türk temsilcileri, kalelerinde 774 gol gördü.
- En fazla galibiyet Beşiktaş'tan
UEFA Avrupa Ligi'nde 120 maça çıkan Beşiktaş, bu yıl 20. kez yer alacağı organizasyonda Türk ekipleri içinde 53 galibiyetle en fazla galibiyet alan ekip konumunda bulunuyor.
- Türk takımlarının performansı
Organizasyonda 1971-1972 sezonundan itibaren Türk ekiplerinin elde ettiği sonuçlar şöyle:
TakımSezonOGBMAYBeşiktaş20120532344188154Fenerbahçe24116492740154150Trabzonspor1987332232116119Galatasaray1878302523123101Medipol Başakşehir52476112435Gaziantepspor4166642113Gençlerbirliği3146441711Ankaraspor1148332312Bursaspor4124442017Konyaspor212147618Eskişehirspor410136619Denizlispor183231417Adanaspor36114620MKE Ankaragücü2630348Kayserispor2622297Akhisarspor16015414Kocaelispor2401307Antalyaspor1430196Kardemir Karabükspor1412122Kayseri Erciyesspor14112411Yeni Malatyaspor1421155İstanbulspor1210144Altay1210156Malatyaspor1210123Orduspor1210126Boluspor1200204Sivasspor1200205Alanyaspor1000000TOPLAM 567218138211768774