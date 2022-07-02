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Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

02.07.2022 23:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu-yeşilli ekip, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Francesco Farioli yönetimindeki antrenman yaptı.

Sabah saatlerinde yapılan antrenmanda kuvvet ve dayanıklılık akşam saatlerindeki antrenmanda ise taktiksel içerikli çalışma yapıldı.

Takım, Kurban Bayramı izninin ardından 12-25 Temmuz'da Kayseri'de çalışmalarına devam edecek.

Alanyaspor, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki kampta Erciyes Cup Futbol turnuvasına katılarak Gençlerbirliği, Kayserispor ve Ankaragücü ile maç oynayacak.

Alanyaspor, izin kullandıktan sonra lig hazırlıklarına 28 Temmuz'dan itibaren tesislerinde devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Alanyaspor hazırlık

Antalya Namaz Vakitleri 3 Temmuz Pazar

İmsak
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Sabah
05:35
Öğle
13:06
İkindi
16:57
Akşam
20:28
Yatsı
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