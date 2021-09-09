YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Alanyaspor, yeni transferi Chidozie Awaziem için imza töreni düzenledi

Alanyaspor, yeni transferi Chidozie Awaziem için imza töreni düzenledi

09.09.2021 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu: "Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'a geliyordu neredeyse ama bize kısmet oldu" - Nijeryalı stoper Awaziem: "Hedeflere ulaşmak için her şeyi vereceğimden kimsenin şüphesi olmasın"

Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'un transferin son gününde Portekiz'in Boavista takımından bir yıllığına kiraladığı Nijeryalı futbolcu Chidozie Awaziem için imza töreni düzenlendi.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen törende konuşan kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, transferin son gününde Chidozie Awaziem'i kadrolarına kattıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Nijeryalı savunma oyuncusunun takıma katkı sağlayacağına inandıklarını aktaran Çavuşoğlu, "Böyle futbolcuların transferi de kolay olmaz. Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'a geliyordu neredeyse ama bize kısmet oldu." dedi.

Awaziem'in Alanyaspor'un artık bir parçası olduğunu anlatan Çavuşoğlu, "Transferlerle takımı güçlendirdik. İyi bir takım yaptık. Yeni hocamızla Alanyaspor'un eski günlerine döneceğine inanıyorum. İki maç kaybettik ama daha ligin başındayız. İnşallah hep birlikte toparlanacağız. Yeni gelen oyuncu, teknik ekip ve Alanyaspor camiasıyla Alanyaspor'u hep birlikte hak ettiği yere getirmek için uğraşacağız." diye konuştu.

- "Hazır oyuncuyum. Hemen oynamak istiyorum"

Chidozie Awaziem, güzel bir şekilde ağırlandığı için çok mutlu olduğunu kaydetti.

Güzel bir yere ve takıma geldiğini belirten Awaziem, "Alanyaspor, uzun zamandır adını ve başarılarını duyduğum bir kulüp. Teklif geldiğinde hiç düşünmedim, hemen kabul ettim. Hedeflere ulaşmak için her şeyi vereceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Sahada her şeyini veren bir yapıya sahibim. Hazır oyuncuyum. Hemen oynamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gamze Açar davasında sanıklardan şoke eden sözler: Sakın dokunma numara yapıyorGamze Açar davasında sanıklardan şoke eden sözler: Sakın dokunma numara yapıyor
Yazı eylüle bırakanlar için en güzel 5 tatil adresiYazı eylüle bırakanlar için en güzel 5 tatil adresi
Antalya'da otelde 1498 litre sahte bandrollü içki ele geçirildiAntalya'da otelde 1498 litre sahte bandrollü içki ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
transfer Süper Lig

Antalya Namaz Vakitleri 9 Eylül Perşembe

İmsak
05:06
Sabah
06:28
Öğle
13:00
İkindi
16:34
Akşam
19:22
Yatsı
20:38

Antalya Nöbetçi Eczaneler 9 Eylül Perşembe

Batuhan Eczanesi
Muratpasa
Olcay Eczanesi
Muratpasa
Ömür Eczanesi
Muratpasa
Sizin Eczanesi
Muratpasa
Tarçın Eczanesi
Muratpasa
Uğur Uysal Eczanesi
Muratpasa
Çağlayan Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Mardin'de eşini öldürdüğü gerekçesiyle aranan kişi ölü bulundu

Mardin'de eşini öldürdüğü gerekçesiyle aranan kişi ölü bulundu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Samsunspor, Gineli forvet Elhadj Abdourahamane Bah ile anlaştı

Samsunspor, Gineli forvet Elhadj Abdourahamane Bah ile anlaştı

Konya'da iş kazasında yaralanan genç hayatını kaybetti

Konya'da iş kazasında yaralanan genç hayatını kaybetti

Çorum'da uyuşturucu zanlısı ikinci kattan atlayıp yaralı halde kaçmaya çalıştı

Çorum'da uyuşturucu zanlısı ikinci kattan atlayıp yaralı halde kaçmaya çalıştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.