Alanyaspor, yeni transferi Chidozie Awaziem için imza töreni düzenledi

Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'un transferin son gününde Portekiz'in Boavista takımından bir yıllığına kiraladığı Nijeryalı futbolcu Chidozie Awaziem için imza töreni düzenlendi.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen törende konuşan kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, transferin son gününde Chidozie Awaziem'i kadrolarına kattıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Nijeryalı savunma oyuncusunun takıma katkı sağlayacağına inandıklarını aktaran Çavuşoğlu, "Böyle futbolcuların transferi de kolay olmaz. Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'a geliyordu neredeyse ama bize kısmet oldu." dedi.

Awaziem'in Alanyaspor'un artık bir parçası olduğunu anlatan Çavuşoğlu, "Transferlerle takımı güçlendirdik. İyi bir takım yaptık. Yeni hocamızla Alanyaspor'un eski günlerine döneceğine inanıyorum. İki maç kaybettik ama daha ligin başındayız. İnşallah hep birlikte toparlanacağız. Yeni gelen oyuncu, teknik ekip ve Alanyaspor camiasıyla Alanyaspor'u hep birlikte hak ettiği yere getirmek için uğraşacağız." diye konuştu.

- "Hazır oyuncuyum. Hemen oynamak istiyorum"

Chidozie Awaziem, güzel bir şekilde ağırlandığı için çok mutlu olduğunu kaydetti.

Güzel bir yere ve takıma geldiğini belirten Awaziem, "Alanyaspor, uzun zamandır adını ve başarılarını duyduğum bir kulüp. Teklif geldiğinde hiç düşünmedim, hemen kabul ettim. Hedeflere ulaşmak için her şeyi vereceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Sahada her şeyini veren bir yapıya sahibim. Hazır oyuncuyum. Hemen oynamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

