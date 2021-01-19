YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Alanyaspor'da Hasan Ayaroğlu'nun sözleşmesi feshedildi

Alanyaspor'da Hasan Ayaroğlu'nun sözleşmesi feshedildi

19.01.2021 17:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanyaspor'da Hasan Ayaroğlu'nun sözleşmesi feshedildi

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'un oyuncularından Hasan Ayaroğlu'nun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Aytemiz Alanyaspor Kulübünden yapılan açıklamada, Hasan Ayaroğlu'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi.

Açıklamada, "Hasan Ayaroğlu'na verdiği emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadesi kullanıldı.

Eskişehirspor'dan 2018'de Alanyaspor'a gelen 25 yaşındaki kanat oyuncusu, 2019-2020 sezonunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a kiralanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaybolan çocuk kar mağarası yaparak hayatta kaldı Kaybolan çocuk kar mağarası yaparak hayatta kaldı
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Antalya Namaz Vakitleri 19 Ocak Salı

İmsak
06:37
Sabah
08:01
Öğle
13:13
İkindi
15:53
Akşam
18:15
Yatsı
19:34

Antalya Nöbetçi Eczaneler19 Ocak Salı

Burçin Eczanesi
Muratpasa
Funda Eczanesi
Muratpasa
Honamlı Eczanesi
Muratpasa
Lara Park Eczanesi
Muratpasa
Lotus Eczanesi
Muratpasa
Zeray Eczanesi
Muratpasa
Dünya Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Cezaevi firarisi narkotik polisine yakalandı

Cezaevi firarisi narkotik polisine yakalandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Samsunspor Başkanı Yıldırım ile taraftar arasında polemik

Samsunspor Başkanı Yıldırım ile taraftar arasında polemik

Beyaza bürünen üniversite kampüsünde kartpostallık görüntüler

Beyaza bürünen üniversite kampüsünde kartpostallık görüntüler

Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Diğer Haberler

Antalya'da otomobil hırsızlığıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı

Antalya'da otomobil hırsızlığıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı

Kar nedeniyle yayla evinde mahsur kalan vatandaşı belediye ekipleri kurtardı

Kar nedeniyle yayla evinde mahsur kalan vatandaşı belediye ekipleri kurtardı

Huzurevi sakinleri Covid 19 aşılarını yaptırdı

Huzurevi sakinleri Covid 19 aşılarını yaptırdı

Başkan Çetin: " Dijital dönüşüm şart"

Başkan Çetin: " Dijital dönüşüm şart"

Yaylada karda mahsur kalan vatandaş kurtarıldı

Yaylada karda mahsur kalan vatandaş kurtarıldı

Alanyaspor, Damian Kadzior'u sezon sonuna kadar kiraladı

Alanyaspor, Damian Kadzior'u sezon sonuna kadar kiraladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.