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Alanyaspor'da sezon hazırlıklarına Düzce'de devam ediyor

27.07.2021 21:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanyaspor'da sezon hazırlıklarına Düzce'de devam ediyor

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürüyor.

Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde 2. etap kampını gerçekleştiren Alanyaspor, günü teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde çift antrenmanla tamamladı.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan akşam idmanı, pas ve top kapma çalışmalarıyla tamamlandı.

Alanyaspor, yarın aynı tesiste kampta olan Hatayspor ile hazırlık maçı yapacak.

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