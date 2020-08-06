Alanyaspor'un en istikrarlısı Marafona

OKTAY ÖZDEN - Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu 5. sırada bitiren Aytemiz Alanyaspor'da en istikrarlı futbolcu Jose Marafona olurken, Papiss Cisse attığı gollerle, Fabrice N'Sakala ise gördüğü kartlarla dikkati çekti.
Turuncu-yeşilli takımda tamamlanan sezonda 25 oyuncu süre şansı buldu. Söz konusu futbolcular arasında en fazla süreyi ise Portekizli file bekçisi Marafona aldı. Sezon boyunca bir maç eksikle 33 karşılaşmaya çıkan Marafona, 2 bin 970 dakika sahada kaldı.
Süper Lig'de sezonda en çok süre alan 15 futbolcu arasında da 6. sırada yer alan Marafona'yı, forvet oyuncusu Anastasios Bakasetas takip etti. Yunan futbolcu, Alanyaspor formasıyla 34 karşılaşmada 2 bin 834 dakika forma giydi.
Senegalli golcü Papiss Cisse ise 32 karşılaşmada 2 bin 738 dakika süre bulurken, Efecan Karaca 33 maçta 2 bin 578 dakika oynadı.
- Cisse en golcüsü
Aytemiz Alanyaspor'da Cisse, sezonun en golcü oyuncusu olarak dikkati çekti.
Alanyaspor formasıyla rakip fileleri 22 kez havalandırmayı başaran Cisse, gol krallığında da ikinci sırada yer aldı.
Turuncu-yeşillilerde, Bakasetas ise attığı 10 golle takımının en golcü ikinci oyuncusu oldu.
Junior Fernandes de sezonu 9 golle tamamladı.
- N'Sakala takımının "en hırçını"
Turuncu-yeşillilerde, sezon boyunca toplam 69 sarı ve 3 kırmızı kart görülürken, sezonun "en hırçın" oyuncusu olarak Fabrice N'Sakala dikkati çekti.
N'Sakala, 29 maçta 5 sarı ve 2 kez kırmızı kart gördü.
Ceyhun Gülselam 2019-2020 sezonunda 12 defa sarı kartla cezalandırıldı.
- Futbolcuların performansı
Bu sezon Süper Lig'de forma giyen Aytemiz Alanyaspor futbolcuları ve performansları şöyle:
Futbolcu Maç Dakika Gol Kırmızı kart Sarı kartJose Marafona 33 2970 0 0 1 Anastasios Bakasetas 34 283410 0 4Papiss Cisse 32 273822 0 5Efecan Karaca 33 2578 2 0 3Fabrice N'Sakala 29 2572 0 2 5Steven Caulker 29 2530 1 0 3Ceyhun Gülselam 31 2132 3 012Manolis Siopis 27 2130 0 0 6Welinton 23 2037 2 0 9Junior Fernandes 301869 9 1 2Georgios Tzavellas 181490 1 0 3Salih Uçan 261298 1 0 3Onur Bulut 231234 3 0 2Juanfran Moreno 131070 0 0 2Djalma Campos 221039 4 0 1Baiano 11 889 0 0 4Yacine Bammou 18 622 2 0 1Musa Çağıran 17 506 0 0 0Kaan Kanak 5 450 0 0 2Emircan Altıntaş 8 227 0 0 1Mustafa Pektemek 12 204 1 0 0Cenk Gönen 1 90 0 0 0Lokman Gör 1 90 0 0 0Umut Güneş 3 10 0 0 0Tayfur Güngör 1 4 0 0 0