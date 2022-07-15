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Alanyaspor'un hazırlık maçlarının programı belli oldu

15.07.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanyaspor'un hazırlık maçlarının programı belli oldu

Spor Toto Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, kamp döneminde 3 hazırlık maçı yapacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, takımın kamp döneminde oynayacağı hazırlık maçlarının programının belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, "Takımımız 18 Temmuz'da Amed Sportif Faaliyetler, 20 Temmuz'da Kayserispor ve 24 Temmuz'da MKE Ankaragücü ile hazırlık maçları oynayacaktır." ifadesine yer verildi.

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Süper Lig Alanyaspor futbol hazırlık maçları

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