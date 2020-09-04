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Alanyaspor'un stadyum sponsoru bu sezon da Bahçeşehir Koleji oldu

ANTALYA HABERLERİ  | 04.09.2020 17:39 | Son Güncelleme

Alanyaspor'un stadyum sponsoru bu sezon da Bahçeşehir Koleji oldu

Aytemiz Alanyaspor ile Bahçeşehir Koleji arasındaki stadyum isim hakkı anlaşması 4’üncü kez yenilendi.

Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Üyesi Ali Arslan arasında imzalanan 1 yıllık anlaşmaya göre, stadyum bu yılda "Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu" adını taşıyacak.

İmza töreninde konuşan Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Üyesi Arslan, bölgenin değerlerini sahiplendiklerini dile getirdi.

Bu doğrultuda, Alanyaspor'u da her zaman desteklemeye çalıştıklarını aktaran Arslan, "Bu sene 4’üncü kez stadyuma isim sponsoru olmaktan mutluluk duyduğumuzu ifade etmek isterim. Alanyaspor bir ilçe takımı olarak doğdu ama bugün ülkesini UEFA'da dahi temsil edebilecek bir takım başarısı yakaladı. Bununla da gurur duyuyoruz. Alanyaspor'un bu sene de bizlere çok güzel galibiyetler yaşatacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kulüp Başkanı Çavuşoğlu da yapılan anlaşmadan duyduğu memnuniyeti belirterek, "Bahçeşehir Koleji yönetimiyle 4 yıl önce başlayan iş birliğimiz bugün de devam ediyor. Kulübümüze verdikleri destekten dolayı tüm Bahçeşehir Okulları yönetimine teşekkür ediyorum. Ayrıca bu sene Euro Cup'ta mücadele edecek olan Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı’na başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından iki taraf arasında stadyum sponsorluğu imza altına alındı.

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