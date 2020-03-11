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Alanyurtlulardan Başkan Ataç’a ziyaret

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 11.03.2020 12:10 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

Alanyurtlulardan Başkan Ataç’a ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Alanyurtlular Dernek Başkanı İbrahim Kartal ve Halk Ozanı Şemsettin Kubat’ı ağırladı.
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, hemşehri derneklerinin temsilcileriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Son olarak Alanyurtlular Dernek Başkanı İbrahim Kartal, Halk Ozanı Şemsettin Kubat ile birlikte Başkan Ataç’ı makamında ziyaret etti. Ziyaret esnasında dernek faaliyetleri hakkında Ataç’a bilgi veren Kartal, sivil toplum kuruluşlarının her zaman yanında olmasından dolayı kendisine teşekkürlerini iletti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ataç da, hemşehri derneklerinin birlik, beraberlik ve dayanışma açısından çok önemli olduğuna dikkat çekerek, Kartal’a ve Kubat’a çalışmalarında başarılar diledi.
Ziyaret, günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

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