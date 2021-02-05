Alaplı Belediyesi artık cepte

Alaplı Belediyesi, mobil cihazlarla belediye hizmetlerine kolayca erişimi sağlayacak yeni bir uygulamayı hizmete sundu.

Android telefonlardan indirilecek ‘Alaplı Belediyesi’ uygulaması ile Alaplı Belediye Haberleri, Duyurular ,İhale İlanları, Borç Sorgulama, Su faturası ödeme, Nöbetçi Eczaneler, vefat edenler, projeler ile güncel içeriklere anında ulaşabilecekler.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, çağdaş ve modern belediyecilik anlayışı ile vatandaşların birçok işlemi elektronik ortamdan yapabilmesi ve güncel bilgilere ulaşabilmesi için Alaplı Belediyesi Android uygulamalarını kullanıma açtıklarını söyledi.

Belediye duyurularında vatandaşların anında haberdar olacağını ifade eden Tekin, “Vatandaşlarımız Belediye hizmet binasına gelmeden cep telefonlarından uygulamasından Alaplı Belediyesi indirerek her türlü işlemlerini kolayca yapabilecekler. Belediyemize ulaşımı daha kolay hale getirmek için interaktif belediyecilik çalışmalarımız artarak devam edeceğiz. Diğer uygulamalarda önümüzdeki günlerde aktif hale gelecek.” diye konuştu.

