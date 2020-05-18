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Alaplı Belediyesi çalışmaları devam ettiriyor

ZONGULDAK HABERLERİ  | 18.05.2020 17:20 | Son Güncelleme

Alaplı Belediyesi tarafından 2018 yılında kaldırım ve zemini parke kaplama ve baskı beton çalışmasıyla yenilenen ayrıca zemini rengarenk boyanarak estetik bir görünüme kavuşan İlçenin en işlek caddesi olan Hükümet Caddesi ve Cumhuriyet Alanında yenileme çalışması başlatıldı.Çalışmaları yerinde inceleyen Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Hükümet Caddesi ve Cumhuriyet Meydanındaki renkli zemini yeniden renklendirdiklerini söyledi.Belediye olarak pandemi döneminde çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini ifade eden Tekin,"Hükümet Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı’nın kaldırım ve cadde zemininin, parke taşları ve baskı beton kaplayarak, cilalama ve renklendirme yapılmak suretiyle bölgenin en güzel caddesi haline gelmişti.

Alaplı Belediyesi tarafından 2018 yılında kaldırım ve zemini parke kaplama ve baskı beton çalışmasıyla yenilenen ayrıca zemini rengarenk boyanarak estetik bir görünüme kavuşan İlçenin en işlek caddesi olan Hükümet Caddesi ve Cumhuriyet Alanında yenileme çalışması başlatıldı.
Çalışmaları yerinde inceleyen Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Hükümet Caddesi ve Cumhuriyet Meydanındaki renkli zemini yeniden renklendirdiklerini söyledi.
Belediye olarak pandemi döneminde çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini ifade eden Tekin,"Hükümet Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı’nın kaldırım ve cadde zemininin, parke taşları ve baskı beton kaplayarak, cilalama ve renklendirme yapılmak suretiyle bölgenin en güzel caddesi haline gelmişti. Yaklaşık 3 yıl sonra zeminin boyaları kaybolduğu için tekrar zemini renklendirerek cilasını yapıyoruz. 30 yıl sonra hükümet caddesinde yaptığımız yenilikle İlçenin merkezinin siluetini değiştirmiştik. Hükümet Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı ışıl, ışıl bir hale bürünmüştü. İlçe merkezindeki çalışmalarımıza halkımıza söz verdiğimiz gibi devam ediyoruz. Şadırvanın oradan Belediye binasının kadar olan caddede çalışmalarımız devam ediyor.Ekiplerimiz altyapı çalışmalarını tamamlamak üzere en kısa sürede üst yapıya başlayacağız” dedi.

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