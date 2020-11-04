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Alaplı Belediyesi E- Belediye dönemi başladı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 04.11.2020 18:23 | Son Güncelleme

Alaplı Belediyesi e-belediye hizmeti ile web sitesini kullanarak su, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ödeme ve borç sorgulama dönemini başlattı.Teknolojinin son imkanlarını kullanmaya gayret gösteren Alaplı Belediyesi yine bir ilke imza atarak vatandaşların internet yoluyla evlerinden çıkmadan, sıra beklemeden, Belediyeyle ilgili ödeme ve sorgulama işlemlerini www.alapli.bel.tr sitesinden ‘e-belediye’ yoluyla yapmalarını sağlamak için yeni bir hizmeti daha vatandaşların kullanımına sundu.Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Her alanda olduğu gibi, Belediyecilik teknolojilerini de yakından takip ettiklerini belirterek, “Bu sistem sayesinde vatandaşlarımız T.C Kimlik numarasını girerek bilgisayarının başından yada cep teflonlarından tek tuşla Su, Tahakkuk, Ödeme, Tahsilat, Arsa metrekare fiyatları, İnşaat maliyetleri, Aşınma oranları, TV ve Emlak Vergisi borcu öğrenme ve ödeme, Encümen ve Meclis Kararlarını okuyabilme, nikah başvuru işlemleri v.b.

Alaplı Belediyesi E- Belediye dönemi başladı

Alaplı Belediyesi e-belediye hizmeti ile web sitesini kullanarak su, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ödeme ve borç sorgulama dönemini başlattı.
Teknolojinin son imkanlarını kullanmaya gayret gösteren Alaplı Belediyesi yine bir ilke imza atarak vatandaşların internet yoluyla evlerinden çıkmadan, sıra beklemeden, Belediyeyle ilgili ödeme ve sorgulama işlemlerini www.alapli.bel.tr sitesinden ‘e-belediye’ yoluyla yapmalarını sağlamak için yeni bir hizmeti daha vatandaşların kullanımına sundu.
Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Her alanda olduğu gibi, Belediyecilik teknolojilerini de yakından takip ettiklerini belirterek, “Bu sistem sayesinde vatandaşlarımız T.C Kimlik numarasını girerek bilgisayarının başından yada cep teflonlarından tek tuşla Su, Tahakkuk, Ödeme, Tahsilat, Arsa metrekare fiyatları, İnşaat maliyetleri, Aşınma oranları, TV ve Emlak Vergisi borcu öğrenme ve ödeme, Encümen ve Meclis Kararlarını okuyabilme, nikah başvuru işlemleri v.b. bir çok işlemi online yapabilecek. Buradaki amacımız vatandaşlarımızın mesai saatleri dışında da 7 gün 24 saat belediyemize gelmelerine gerek kalmadan internet ortamında tüm işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamaktır. E-Belediye uygulamasını kullanmak isteyen vatandaşlarımızın www.alapli.bel.tr adresimizi ziyaret ederek burada bulunan “e-belediye” linkine tıklayarak başta su faturası olmak üzere bir çok ödemeyi güvenli şekilde kredi kartlarıyla yapabilecekler. Özellikle koron virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlarımız için büyük bir kolaylık olacak. Bir tuşla faturalarını ödeyebilecekler."

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Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Bozkurt Eczanesi
Merkez
Dilan Eczanesi
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