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Alaplı Belediyesi’nden sayaçlara donma ve patlama uyarısı

19.01.2021 12:30 | Son Güncelleme:
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Alaplı Belediyesi’nden sayaçlara donma ve patlama uyarısı

Alaplı Belediyesi eksilere düşecek hava sıcaklığı sebebiyle tüm abonelerin sayaç ve su tesisatlarını korumaları yönünde uyararak donan sayaç ve tesisatlara hiçbir şekilde ateş tutmaması ve sıcak su dökmemesi gerektiği bildirdi.Alaplı Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şöyle denildi:"Eksilere düşecek hava sıcaklığı sebebiyle tüm aboneleri sayaç ve su tesisatlarını korumaları yönünde uyarıyoruz.

Alaplı Belediyesi eksilere düşecek hava sıcaklığı sebebiyle tüm abonelerin sayaç ve su tesisatlarını korumaları yönünde uyararak donan sayaç ve tesisatlara hiçbir şekilde ateş tutmaması ve sıcak su dökmemesi gerektiği bildirdi.
Alaplı Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şöyle denildi:
"Eksilere düşecek hava sıcaklığı sebebiyle tüm aboneleri sayaç ve su tesisatlarını korumaları yönünde uyarıyoruz. Açıkta bulunan su tesisatları soğuk hava ile temas etmeyecek şekilde kapatılmalı veya yalıtım malzemesi ile izole edilmelidir. Abonelerimizin donan sayaç ve tesisatlarına hiçbir şekilde ateş tutmaması ve sıcak su dökmemesi gerekmektedir. Gerekli tedbirlerin alınmaması halinde soğuğa karşı hassas olan su sayaçları kullanılamaz hale gelebilir."
"Sayaçlarınızı muhafaza altına alın "
Yapılan açıklamada ayrıca Sayaçların; kalın yün kumaş, boru kılıfı parçalarla sıkıca sarılarak muhafaza altına alınmalı, ayrıca varsa muhafaza sandıklarının da talaşla doldurulması gerektiği belirtildi. Sayaç donmaları ve sayaç bağlantıları ile vanalardan su sızmalarına karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için su sayaçlarının uygun şekilde korunması gerektiği belirtildi.

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