YURTHABER
  4. Alaplı Kaymakamı Yılmaz, gazeteciler ile buluştu

Alaplı Kaymakamı Yılmaz, gazeteciler ile buluştu

ZONGULDAK HABERLERİ  | 10.01.2020 14:41 | Son Güncelleme

Alaplı Kaymakam Vedat Yılmaz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü ve 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla kahvaltı organizasyonu düzenleyerek yerel ve Ulusa basın mensupları ile bir araya geldi.Kaymakam Vedat Yılmaz, ilçede faaliyet gösteren gazetecilere, düzenlediği kahvaltı programında 10 Ocak’da bir araya geldi.

Alaplı Kaymakamı Yılmaz, gazeteciler ile buluştu

Alaplı Kaymakam Vedat Yılmaz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü ve 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla kahvaltı organizasyonu düzenleyerek yerel ve Ulusa basın mensupları ile bir araya geldi.
Kaymakam Vedat Yılmaz, ilçede faaliyet gösteren gazetecilere, düzenlediği kahvaltı programında 10 Ocak’da bir araya geldi. Kaymakam Yılmaz, İlçede faaliyet gösteren Gazetelerin sahipleri ve çalışanları ile kahvaltıda buluştu. Kaymakam Yılmaz, "10 Ocak dünya gazeteciler günü ve İdareciler gününü Kutluyorum. Alaplı’yı Seviyoruz, yerel basını seviyoruz, böyle bir özel günde sizlerle olmak bizleri de mutlu ediyor. Sizinle birlikte çalışmaktan memnunuz, biz Alaplı idareciler olarak yerel basının çalışmasından çok memnunuz. Çünkü Alaplı bizim Alaplı’mız, yapmış olduğumuz haberlerde amaç Alaplı’ya zarar vermekten ziyade yüceltmek oluyor. Bugüne kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadık, bir olumsuzlukla karşılaşmadık. Alaplı’daki gazeteciler yaptıkları haberleriyle görevin bilinciyle hareket ediyorlar. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.
Programda konuşma yapan Alaplı Gazeteciler Derneği Başkanı Doğan Bostancı, “Alaplı İlçesinde faaliyet gösteren gazeteci arkadaşlarımızla bu özel günde sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyduk. Şahsım, meslektaşlarımız adına sizlere teşekkür ediyorum. Bugün aynı zamanda Dünya İdareciler Günü, sizlerin de idareciler gününü kutluyorum” diye konuştu.
10 Ocak Günü dolayısıyla Kaymakam Yılmaz’a idareciler gününü nedeniyle plaket verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Giden hayran kalıyor! Turistler en çok burayı tercih ediyorGiden hayran kalıyor! Turistler en çok burayı tercih ediyor
Devrek TSO gazetecileri kahvaltıda buluşturduDevrek TSO gazetecileri kahvaltıda buluşturdu
Başkan Bozkurt gazetecilerin gününü kutladıBaşkan Bozkurt gazetecilerin gününü kutladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Budanan ağaçlardan elde edilen odunlar Kartallı Kudret teyzenin evini ısıtacak

Budanan ağaçlardan elde edilen odunlar Kartallı Kudret teyzenin evini ısıtacak

Bağcılar’da 16. Kadınlar Şurası düzenlendi

Bağcılar’da 16. Kadınlar Şurası düzenlendi

Muğla’nın ilk kadın Orman İşletme Müdürü

Muğla’nın ilk kadın Orman İşletme Müdürü

Yunanistan'dan getirilen 463 kilogram kaçak et ele geçirildi

Yunanistan'dan getirilen 463 kilogram kaçak et ele geçirildi

Seyhan’da komisyon krizi

Seyhan’da komisyon krizi

Yanan ev kullanılmaz hale geldi

Yanan ev kullanılmaz hale geldi

Zonguldak Namaz Vakitleri 10 Ocak Cuma

İmsak
06:40
Sabah
08:12
Öğle
13:05
İkindi
15:27
Akşam
17:48
Yatsı
19:14

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler10 Ocak Cuma

Site Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Bozkurt Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ormanlı Belediyesi memurlarla sözleşme imzaladı

Ormanlı Belediyesi memurlarla sözleşme imzaladı

Zonguldak DSİ Spor 2.Lig yolunda

Zonguldak DSİ Spor 2.Lig yolunda

’Durakta Matematik’ projesi için asılan afişler dikkat çekti

’Durakta Matematik’ projesi için asılan afişler dikkat çekti

Yasadışı avlananlara ceza

Yasadışı avlananlara ceza

CHP Çaycuma İlçe Başkanlığı 12. Olağan Kongresi gerçekleştirildi

CHP Çaycuma İlçe Başkanlığı 12. Olağan Kongresi gerçekleştirildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.