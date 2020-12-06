Alaplı Liman Projesi’ne ilk talipli çıktı

Zonguldak Alaplı TSO Başkanı Recep Ocak, Düzce’ye bağlı Yığılca ilçesinde çimento fabrikası kurma girişiminin ardından bir süre önce askıya alınan Alaplı Liman projesine talip olan iş adamları olduğunu söyledi.

Alaplı TSO Başkanı Recep Ocak, Kıran Köyü, Değirmenağzı mevkiinde yapılması planlanan "Çimento Liman" projesi ile ilgili olarak Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) izin süreci sürerken gözler Filyos Projesi nedeniyle askıya alınan Alaplı Alport Liman projesine çevrildi. İzin süreci, CED raporları alınan tüm projeleri yapılan sadece Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından yer tahsisi izni alınamayarak askıya alınan Alaplı Alport Liman projesine Türkiyenin önde giden firmaları hem yerli sektöre hem de ihracat yapacak. Alaplı Limanı, Düzce’ye 65 kilometre mesafede ve Haydarpaşa ve Gebze limanları da yaklaşık 140-150 kilometre mesafede olması sebebiyle ve ihracat yapan yatırımcılara ve firmalara nakliye açısından destek olacağını düşünerek liman projesi ile ilgilendiği öne sürüldü.

Alaplı Limanının Batı Karadeniz bölgesi olarak büyük önem taşıdığına dikkat çeken Recep Ocak, Alaplı Limanı’nın ve içinde yükleme iskelesi ile beraber Bölge için bir fırsat olduğunu belirterek “Alaplı’daki limanlar Doğu’nun Batı’ya açılan kapısı olabilir, buna talip iş adamlarımız var” şeklinde konuştu.

Alaplı Alport Liman Projesinin ,2009 yılında gündeme gelen ve Ereğli’deki Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) limanının kapanmasıyla bölgede liman gereksiniminin en üst seviyeye çıkmasının ardından liman yapımı için bölge halkı,Projenin gerçekleşmesi için büyük çaba harcanıyor. Ulaştırma Bakanlığı projenin ve yerinin uygun olduğunu, buranın çalışabilir bir liman olacağını belirtti ve Bakanlıktan yol haritası verildi. Bununla ilgili olarak ise Alport diye bir şirket kuruldu. Alan proje çizildi. Derinlik ölçümü yapıldı. ÇED raporlarının sürerken Liman çalışmaları askıya alındığı biliniyor.

Zonguldak ve çevresindeki eksikliği gidermesi beklenen limanın Alaplı’ya yapılması için herkesimden büyük bir destek var. Sanayici ve işadamlarının büyük desteğini de arkasına alan Alaplı’da poje için Alaplı Kaymakamı, Alaplı Belediyesi, Alaplı Ticareti ve Sanayi Odası’nın bir araya gelerek, girişimlere önümüzdeki günlerde başlanacağı belirtildi.

En önemli avantajı ulaşım olacak olan Limana gidecek olanlar şehir içine girmeden buraya ulaşabilecekler. Limanın yapılacağı yer, direk yola bağlı Düzce’ye 30 dakika mesafede. Aynı şekilde İstanbul ve Ankara otoyoluna da 30 dakika uzaklıkta. Bunların yanı sıra Alaplı-Adapazarı-Ereğli Demiryolu da Alaplı’dan geçecek. Alaplı stratejik açıdan merkezi bir yerde. Alaplı, Ereğli’den sonra Zonguldak’ın en büyük ikinci ilçesi olan Alaplı Limana 40-50 tonluk yük gemilerinin yanaşması hedefleniyor.

