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Alaplı’da ahşap ev alevlere teslim oldu

ZONGULDAK HABERLERİ  | 09.03.2020 15:16 | Son Güncelleme

Alaplı’da meydana gelen yangında bir ev tamamen yanarak kül olduEdinilen bilgiye göre, Zonguldak Alaplı İlçesi Hasanlı Köyünde Muhammet Akyüz ait içinde kimsenin bulunmadığı metruk ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Vatandaşlar tarafından yangın, jandarmaya ve itfaiyeye haber verildi.Olay yerine gelen itfaiye tarafından yangına müdahale edildi.

Alaplı’da meydana gelen yangında bir ev tamamen yanarak kül oldu
Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Alaplı İlçesi Hasanlı Köyünde Muhammet Akyüz ait içinde kimsenin bulunmadığı metruk ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Vatandaşlar tarafından yangın, jandarmaya ve itfaiyeye haber verildi.Olay yerine gelen itfaiye tarafından yangına müdahale edildi. Can kaybının olmadığı yangında ev tamamen yanarak kül oldu. itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.Yanan evde soğutma çalışmaları yapılırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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