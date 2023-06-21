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Alaplı’da eve yıldırım düştü tüm elektrik hatları yandı

21.06.2023 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinin Gümeli Beldesinin Kale Mahallesi’nde, duvarına yıldırım düşen evdeki tüm elektrik tesisatı ile evin prizleri yandı.

Olay Salı günü öğlen saatlerinde Alaplı Gümeli Beldesi Kale Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alaplı Gümeli Kale Mahallesi’nde gece saatlerinde yağan sağanakla birlikte çakan şimşekler sonrası evinin duvarına yıldırım düştü. evin duvarına düşen yıldırım nedeniyle evin duvarı zarar gördü. Ayrıca evdeki tüm elektrik tesisatı ile prizler kullanılmaz hale geldi. köye birden çok yıldırım düştüğünü belirten ve o sırada evde yalnız olduğunu söyleyen Sıla Özenç şunları söyledi; “Çok yağmur yağıyordu. Ailem çarşı merkezine gitmişlerdi bu nedenle bende evde yalnızdım. Bir anda büyük bir gürültü oldu ve patlamayla birlikte ışık yayıldı her yere. Çok korktum ve ona rağmen hemen evin şartellerini kapattım. Aileme aradım olayı söyledim ardından komşularıma gittim."

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