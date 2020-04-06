YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Alaplı’da fabrikalar dezenfekte edildi

Alaplı’da fabrikalar dezenfekte edildi

ZONGULDAK HABERLERİ  | 06.04.2020 15:06 | Son Güncelleme

Alaplı Belediyesi tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında ilçede faaliyet gösteren fabrikalarda dezenfekte çalışmaları yapıldı.Alaplı Belediyesi tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadele kapsamında çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.

Alaplı Belediyesi tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında ilçede faaliyet gösteren fabrikalarda dezenfekte çalışmaları yapıldı.
Alaplı Belediyesi tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadele kapsamında çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Mücadele kapsamında ilçede faaliyet gösteren 4 fabrikada dezenfekte dezenfekte çalışmaları yapıldı. Çalışma hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Nuri Tekin; ’Alaplı Belediyesi olarak Covid-19 virüsünün ortaya çıktığı ilk günden bu yana aralıksız olarak dezenfekte çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah bu süreci hep birlikte mücadele ederek atlatacağız’ dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kırmızı göz koronavirüs belirtisi mi? Kırmızı göz koronavirüs belirtisi mi?
Zonguldak'ta maden ocağında göçükZonguldak'ta maden ocağında göçük
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Öğretmenden duygu yüklü ’’Eğitim ve evde kal’’ mesajı

Öğretmenden duygu yüklü ’’Eğitim ve evde kal’’ mesajı

Yaptığı eserlerin gelirini ’’Biz bize yeteriz Türkiyem’’ kampanyasına bağışlıyor

Yaptığı eserlerin gelirini ’’Biz bize yeteriz Türkiyem’’ kampanyasına bağışlıyor

Kovid-19 yasak ihlallerine para cezası

Kovid-19 yasak ihlallerine para cezası

Anadolu Ajansı 100 yaşında

Anadolu Ajansı 100 yaşında

Rusya'ya ihracat yükselişini sürdürdü

Rusya'ya ihracat yükselişini sürdürdü

Emet’te jandarma kapı kapı dolaşıp yardımları dağıttı

Emet’te jandarma kapı kapı dolaşıp yardımları dağıttı

Zonguldak Namaz Vakitleri 6 Nisan Pazartesi

İmsak
04:51
Sabah
06:21
Öğle
13:00
İkindi
16:37
Akşam
19:30
Yatsı
20:54

İlginizi Çekebilir

Vatandaşlar uyarıları dikkate aldı

Vatandaşlar uyarıları dikkate aldı

Zonguldak'ta bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ta bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Emniyet Müdürü uyardı; “Her yerde ve herkese anlatacağız”

Emniyet Müdürü uyardı; “Her yerde ve herkese anlatacağız”

65 yaş üstü tek başına yaşayan kişiler tespit ediliyor

65 yaş üstü tek başına yaşayan kişiler tespit ediliyor

Zabıtadan dezenfektan, maske ve kolonya denetimi

Zabıtadan dezenfektan, maske ve kolonya denetimi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.