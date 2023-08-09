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Alaplı’da halk otobüslerine zam geldi

09.08.2023 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde toplu taşıma hizmeti veren halk otobüslerine zam yapılması konusu Zonguldak şoförler odası ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası karara bağlandı.

Alaplı’da halk otobüslerine zam geldi

Zonguldak’ın Alaplı İlçesinde toplu taşıma hizmeti veren Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi’nin talebi üzerine Şoförler ve Otomobilciler Odası ile Esnaf ve Sanatkarları Odası, bir araya gelerek zam kararı onayladı.

Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Odasın tarafından alınan karara göre; Alaplı Ereğli arası elektronik kart biniş ücreti (Abonman ) 18 TL’den 30 TL’ye yükseldi. Öğrenci ise 14 TL olan biniş abonman ücreti 8 TL artarak 22 TL’ye yükseldi. Zamlı tarife, 8 Agustos 2023 tarihinden itibaren geçerli oldu.

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