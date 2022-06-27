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Alaplı'da heyelan nedeniyle bazı yayla yolları ulaşıma kapandı

27.06.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alaplı'da heyelan nedeniyle bazı yayla yolları ulaşıma kapandı

Alaplı'da heyelan nedeniyle bazı yayla yolları ulaşıma kapandı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesinde, heyelan nedeniyle bazı yayla yollarında ulaşım sağlanamıyor.

Gümeli Belediye Başkanı Ahmet Saydam, AA muhabirine, Bölüklü ve Bacaklı yaylalarına giden yolda heyelan meydana geldiğini ifade etti.

Yayla yolu üzerinde bulunan Gümeli baraj inşaatına yakın bir noktada yaşanan heyelandan dolayı yayla yolunun ulaşıma kapandığını aktaran Saydam, "Ayrıca, Fındıkağılı Mahallesi üzerindeki alternatif yayla yolu da yoğun çamur ve balçıktan dolayı ulaşıma kapanmış durumda. Belediye ekiplerimiz, yolları ulaşıma açma çalışmalarına başladı." dedi.

Bölgede iki gündür devam eden sağanak nedeniyle derenin yükselmesinden dolayı, Erenköy ile Kozdere Mahallesi Küme Evleri arasındaki yeni beton kaplanan yolda da küçük çaplı heyelanlar ve aşınmalar meydana geldiğini aktaran Saydam, şunları kaydetti:

"Hava şartları müsait olduğunda, belirgin noktalarında altı oyulan betonarme yola istinat duvarı yapılacak. Şu anda sağanak orta şiddetli olarak etkisini sürdürüyor. Belediye olarak teyakkuz halindeyiz. Küçük çaplı olumsuzluklara anında müdahale edip, günlük yaşamın aksamasını önlemeye çalışıyoruz. Mahalleler ile belde merkezi arasındaki yolları açık tutmaya çalışıyoruz."

Alaplı'da heyelan nedeniyle bazı yayla yolları ulaşıma kapandı

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