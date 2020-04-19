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Alaplı’da korona virüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti

ZONGULDAK HABERLERİ  | 19.04.2020 12:23 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde korona virüsten ilk ölüm gerçekleşti.

Alaplı’da korona virüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde korona virüsten ilk ölüm gerçekleşti. Devlet Hastanesinde yoğun bakımda yatan 67 yaşındaki hasta gece saatlerinde yaşamını yitirdi.
Pozitif vaka sayısının 41’e yükseldiği Alaplı’da gece saatlerinde korona virüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti. Ereğli Devlet Hastanesinde yoğun bakımda tedavi gören 3 hastadan 67 yaşındaki N.T., gece saatlerinde hayatını kaybetti. N.T., alınan önlemler doğrultusunda Onurlu köyündeki aile mezarlığına defnedilecek. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cenazeye sadece birinci derece yakınları katılacak.

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