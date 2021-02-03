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Alaplı’da spor salonları sahipleri gün sayıyor

03.02.2021 19:17 | Son Güncelleme:
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Zonguldak Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile geçici olarak kapatılan spor salonlarının işletmecileri, salonları yeniden açmak için gün sayıyor.Zonguldak’ta 30’a yakın spor salonları açıklanan paketlerden faydalanamıyor.

Zonguldak Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile geçici olarak kapatılan spor salonlarının işletmecileri, salonları yeniden açmak için gün sayıyor.
Zonguldak’ta 30’a yakın spor salonları açıklanan paketlerden faydalanamıyor. Büyük çoğunluğu dernek olarak kurulmuş spor kulüpleri bekleyişlerini sürdürüyor. İlçede spor salonu işletmeciliği yapan Hakan Kaplancan ve Sercan Kural; "Türkiye’nin her ilinde açık olan spor salonları neden Zonguldak’ta Kapalı ,buna bir türlü anlam veremiyoruz. Banka ödemelerimiz devam ediyor, SGK, kira tüm ödemeler devam ediyor ama işletmemiz kapalı, senede 6 ay bir işletme kapalı kalırsa ne olur. Bu gidişle tamamen kapanacaklar, çünkü sporcu alamıyoruz salonlara ve gelirimiz bitti. Bu yüzden borç ödeyemiyoruz. Bizimde sıkıntımıza bir çare bulunsun” diyerek şikâyetlerini dile getirdi.
Kaplancan ve Kural Zonguldak’ta spor salonlarının açılması çağrısında bulundu. Kaplancan ve Kural, “ Banka ödemelerimiz devam ediyor, SGK devam, kira devam ama işletmemiz kapalı, senede 6 ay bir işletme kapalı kalırsa ne olur? Ödemelerimizi yapamıyoruz. Borçlarımız günden güne katlanıyor sesimizi duyan yok. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük kalabalık metropollerde açık olan hatta çok uzağa gitmeye gerek yok. Buraya 15 dakika uzaklıkta Akçakoca’da spor salonları açık da neden Alaplı’da ve Zonguldak’ta kapalı. Evet, salgının fazla olduğu dönemlerde işletmelerimizi kapattık, alınan tedbirlere saygı gösterdik. Fakat şuan vaka sayıları çok düşük bizler toplum sağlığında önemli rol oynamaktayız; bunu sağlık kurulu kanıtlamıştır spor yap bağışıklık sistemi kuvvetlendir. Biri çıkıp açıklama yapsın Zonguldak spor salonları neden kapalı" dedi.

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