Alaplı’dan İdlib’e yardım tırı yola çıktı

Alaplı ilçesinde hayırseverlerin katkılarıyla, İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Alaplı Şubesi olarak ’Yolun İyilik Olsun’ yardım kampanyası kapsamında başlattığı kampanya için toplanan malzemeler dualarla gönderildi.

Zonguldak Alaplı Merkez erkek yatılı kuran kursu üzerinde bulunan otoparkta düzenlenen törene Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz,Alaplı Müftüsü Aydın Bostancı, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşan İlçe Müftü Bostancı, gönderilen yardımlar noktasında katkı veren herkese teşekkürlerini ileterek, "Yolun İyilik Olsun’ programına Alaplı hayırseverlerimizden güçlü bir destek veriyoruz. Tır’ın içinde muhtelif gıda malzemesi, kıyafet ile ayakkabı halı gibi eşyalar olmak üzere oluşan yardım malzememizin yanı sıra maddi olarak Alaplı camilerinde para toplanarak hesaba aktardık. Alaplı’mızdan inşallah sınır ötesindeki özellikle İdlib’te bombardıman altında kalan kardeşlerimizin sınırlarımıza yığılmaları sonucunda başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere İçişleri Bakanlığımızın ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın yapmış olduğu yardım çağrılarına böyle güçlü bir destek veriyor. Bütün hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Başta valimiz olmak üzere destek veren bütün vatandaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Müftü Aydın Bostancı duasıyla birlikte yardım TIR’ı İdlib’e uğurlandı.

