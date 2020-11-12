Alaplı’ya Teknoloji Fakültesi için seferberlik çağrısı

Alaplı Gazeteciler Derneği yönetimi, Alaplı ilçesine 4 yıl önce sözü verilen Teknoloji Fakültesinin kurulması amacıyla bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Alaplı Gazeteciler Derneği Başkanı Doğan Bostancı ve yönetim kurulu üyelerinin fakültenin son durumu ile ilgili bilgi almak ve süreci hızlandırmak amacıyla ilk durağı Alaplı Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Ahmet Oturak’ın makamı oldu. Gazeteciler Derneği yönetimi Oturak’ın ardından Alaplı Kredi Yurtlar Müdürü Erhan Yavaş ve son olarak Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin’i de makamında ziyaret ederek, fakülte konusunun tekrar canlandırılması ve ilçeye kazandırılması noktasında görüş alış-verişi de bulundu.

Alaplı Meslek Yüksek Okulu Müdürü Oturak, okullarında bin 268 kayıtlı, 860 aktif öğrencilerinin bulunduğunu belirterek, “Eğitim-öğretim uzaktan eğitim ile devam ediyor. Tabi ki fakültemiz olsun isteriz. Bu konuda iyi niyetli girişimlerinizi takdir ediyorum. Alaplı’mızda 180 uluslar arası katılı öğrenci var. Bunun dışında eğitimin aksamaması için çalışıyoruz. Eğitime yapılan her katkıya sonuna kadar destek veririz” dedi.

Yüksekokulun ardından Alaplı Kredi Yurtlar Müdürü Erhan Yavaş’tan süreç konusunda bilgi alan Gazeteciler Derneği Yönetimi Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin’den de konuyla ilgili destek istedi.

Tekin, 4 yıl önceki sürece dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı.

“Dönemin Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Mahmut Özer başkanlığında toplanan Üniversitesi senatosu Alaplı’da Teknoloji Fakültesi kurulma kararı almıştı. Alaplı’ya Teknoloji Fakültesinin yapılmasının önü açılmıştı. Yalnız aradan geçen 4 yılda bizde süreci yakından takip ettik, bir gelişme olmadı. Hatta Alaplı kampüsünün yanında bulunan Belediyeye ait arazinin borç takası yönetimiyle Üniversiteye verebileceğimizin sözünü vermiştik. O dönem mevcut okulun fakülte için yeterli olacağını ifade ederek, bu teklifimiz olumsuz karşılanmıştı. Bizde belediye olarak gerek arsa, gerekse diğer konularda üzerimize ne düşünüyorsa yaparız. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın.”

Bostancı," Alaplı’nın gündemi Fakülte olmalı"

Alaplı Gazeteciler Derneği Başkanı Bostancı ise Alaplı’nın asıl gündeminin Fakülte olması gerektiğini ifade ederek, “Bu düşünce ile bugün ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Önümüzdeki hafta AK Parti Alaplı İlçe Başkanlığı başta olmak üzere diğer siyasi partilerimize gideceğiz. Onlarında görüş ve önerilerini alacağız. Ardından Ankara’ya gidip, görüşmeler yapacağız. Alaplı’da şu ana kadar oldukça faydalı görüşmeler oldu. Alaplı’ya 4 yıllık yüksek okul yada Fakülte istiyoruz. Bunu Alaplı halkı olarak yürekten istiyoruz" dedi.

