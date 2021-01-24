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Alaşehir Belediye işçileri ikramiyelerine kavuştu

24.01.2021 12:22 | Son Güncelleme:
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Alaşehir Belediye işçileri ikramiyelerine kavuştu

Alaşehir Belediyesine bağlı farklı birimlerde çalışan 18 işçi Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu’nun talimatıyla 2017 yılından bu yana alamadıkları ikramiyelerine kavuştu.Bir yandan yatırımlara devam eden Alaşehir Belediyesi bir yandan da geçmiş dönemlerden kalan 134 milyar TL’lik borcu da kapatmaya devam ediyor.

Alaşehir Belediyesine bağlı farklı birimlerde çalışan 18 işçi Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu’nun talimatıyla 2017 yılından bu yana alamadıkları ikramiyelerine kavuştu.
Bir yandan yatırımlara devam eden Alaşehir Belediyesi bir yandan da geçmiş dönemlerden kalan 134 milyar TL’lik borcu da kapatmaya devam ediyor. Alaşehir Belediyesinde çalışan 18 işçi 2017 yılından bu yana alamadıkları tazminatlarını aldılar. Belediyenin farklı birimlerinde çalışan işçilere Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu’nun talimatıyla toplamda 384 bin TL ödendi. Tazminatlarına kavuşan belediye işçileri Başkan Öküzcüoğlu’na teşekkür etti.

Alaşehir Belediye işçileri ikramiyelerine kavuştu

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